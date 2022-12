‘ആ ബിഷ്ത് ഇങ്ങ് തരൂ, കോടികൾ തരാം; നിത്യ സ്മാരകമായി സൂക്ഷിക്കാം’‌

ദോഹ∙ ഖത്തർ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിന്‍ ഹമദ് അല്‍താനി മെസ്സിയെ ധരിപ്പിച്ച‌ മേലങ്കിക്ക് (ബിഷ്ത്) വിലപേശി ഒമാൻ പാർലമെന്റ് അംഗം അഹ്മദ് അൽ ബര്‍വാനി. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഒമാൻ പാര്‍ലമെന്റ് അംഗം ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. മെസ്സി അണിഞ്ഞ മേലങ്കി അറബ് രാജ്യത്തിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ബർവാനി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്.

‘‘ബിഷ്ത് ഒരുപക്ഷെ താങ്കള്‍ക്ക് സുരക്ഷിതമായി വയ്ക്കാൻ പറ്റിയെന്നു വരില്ല. അതെനിക്ക് തരൂ. ഒരു മില്യണ്‍ ഡോളർ തരാം. കൈമാറുകയാണെങ്കിൽ നിത്യ സ്മാരകമായി സൂക്ഷിക്കാം.’’– ബർവാനി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന പരമ്പരാഗത അറേബ്യൻ വസ്ത്രമാണ് ബിഷ്ത്. ഗൾഫിലും അറബ് രാജ്യങ്ങളിലും അറബ് സംസ്കാരമുള്ള മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് ഈ വസ്ത്രം കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളത്. ഖത്തർ ലോകകപ്പ് കിരീടധാരണ ചടങ്ങിൽ അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിന്‍ ഹമദ് അല്‍താനി മെസ്സിയെ ബിഷ്ത് ധരിപ്പിച്ചത് ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു.

English Summary: Messi offered 1 million dollars for World Cup trophy lift Bisht by member of the Oman parliament