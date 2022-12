ബാർസ അക്കാദമി മുൻ പരിശീലകൻ ഫ്രാൻസെസ് ബോണറ്റ് ഗോകുലത്തിന്റെ പുതിയ കോച്ച്

മലപ്പുറം ∙ ഐ ലീഗ് ചാംപ്യന്മാരായ ഗോകുലം കേരള എഫ്സിയെ വിജയപാതയിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ ബാർസിലോനയിൽനിന്നു പരിശീലകൻ വരുന്നു. ബാർ‌സിലോന ക്ലബ്ബിന്റെ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയായ ലാ മാസിയയുടെ മുൻ പരിശീലകൻ ഫ്രാൻസെസ് ബോണറ്റിനെ ഗോകുലം പുതിയ കോച്ചായി നിയമിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സീസൺ ഐ ലീഗിൽ രാജസ്ഥാൻ യുണൈറ്റഡ് എഫ്സിയുടെ പരിശീലകനായിരുന്നു. പ്രകടനം മോശമായതിനെത്തുടർന്നു പുറത്താക്കിയ റിച്ചഡ് ടോവയ്ക്കു പകരക്കാരനായാണ് ബോണെറ്റ് ഗോകുലത്തിലെത്തുന്നത്.

ഇരുപത്തൊൻപതുകാരനായ ബോണറ്റ് ഐ ലീഗ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പരിശീലകരിലൊരാളാണ്. രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കോഴിക്കോട്ട് ടീമിനൊപ്പം ചേരും. ഈ സീസൺ അവസാനിക്കുന്നതുവരെയാണു കരാർ. അടുത്ത മാസം 8ന് മഞ്ചേരിയിൽ ഗോവ ചർച്ചിൽ ബ്രദേഴ്സിനെതിരെയാണു ഗോകുലത്തിന്റെ അടുത്ത മത്സരം.



21–ാം വയസ്സിൽ കോച്ചിങ്ങിൽ യുവേഫ പ്രോ ലൈസൻസ് ലഭിച്ച ബോണറ്റ് സ്പെയിനിലും അമേരിക്കയിലും ജപ്പാനിലും ടീമുകളെ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഗ്വാട്ടിമാല ക്ലബ്ബായ സാന്താ ലൂസിയ എഫ്സിയുടെ സഹ പരിശീലകനാണ്. ബോണറ്റ് പരിശീലിപ്പിച്ച രാജസ്ഥാൻ എഫ്സി കഴിഞ്ഞ സീസൺ ഐ ലീഗിൽ ആറാം സ്ഥാനക്കാരായിരുന്നു. എന്നാൽ, ടീമിന്റെ കളി ശൈലി ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. പന്ത് കൈവശംവച്ച് കളിയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതാണു തന്റെ ശൈലിയെന്നും അതിനു പറ്റിയ താരങ്ങൾ ഗോകുലത്തിലുണ്ടെന്നും ബോണറ്റ് പറഞ്ഞു.

തുടർച്ചയായ മൂന്നാം കിരീടം തേടിയിറങ്ങിയ ഗോകുലം ഐ ലീഗ് സീസണിലെ 9 മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ 15 പോയിന്റോടെ നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. പ്രകടനം പ്രതീക്ഷിച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാത്തിനെത്തുടർന്നാണു കഴിഞ്ഞദിവസം ഗോകുലം റിച്ച‍ഡ് ടോവയെ പുറത്താക്കിയത്. കാമറൂൺ മുൻ ദേശീയ താരമായ ടൊവ ഈ സീസണിനു തൊട്ടു മുൻപാണു ടീമിന്റെ ചുമതലയേറ്റെടുത്തത്.

English Summary: Former Barca Academy coach Frances Bonnet is Gokulam's new coach