കോടികൾ എത്രവേണം, അർജന്റീന താരത്തെ വിൽക്കുമോ? റാഞ്ചാനൊരുങ്ങി യുണൈറ്റഡും ലിവർപൂളും

ബ്യൂനസ് ഐറിസ്∙ ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങിയ അർജന്റീനയുടെ യുവതാരം എന്‍സോ ഫെർണാണ്ടസിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്ബുകളുടെ പിടിവലി. 105 മില്യൻ യൂറോയാണ് താരത്തിന്റെ മേൽ ബെൻഫിക്കയുടെ റിലീസ് ക്ലോസ്. എന്നാൽ 127 മില്യൻ യൂറോയ്ക്കു മുകളിലുള്ള (ഏകദേശം 1119 കോടി രൂപ) രണ്ട് ഓഫറുകളാണ് എൻസോ നിലവിൽ കളിക്കുന്ന പോർച്ചുഗീസ് ക്ലബ് ബെൻഫിക്കയ്ക്കു മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബുകളായ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡും ലിവര്‍പൂളുമാണു താരത്തെ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ മുന്നിലുള്ളത്.

ലോകകപ്പിൽ അർജന്റീനയ്ക്കായി ഏഴു മത്സരങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയ എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് ഒരു ഗോളും ഒരു അസിസ്റ്റുമായാണ് ഖത്തറിൽനിന്നു മടങ്ങിയത്. മികച്ച യുവതാരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരവും ഖത്തറിൽ താരം സ്വന്തമാക്കി. ഈ സീസണിൽ ബെന്‍ഫിക്കയിലെത്തിയ എൻസോ 24 കളികളിൽനിന്ന് മൂന്ന് ഗോളുകള്‍ നേടി, അഞ്ച് അസിസ്റ്റുകളും എൻസോയുടെ പേരിലുണ്ട്.

അർജന്റീന ക്ലബ് റിവർപ്ലേറ്റിൽനിന്ന് 10 മില്യൻ യൂറോയ്ക്കാണ് താരം ബെൻഫിക്കയിലെത്തിയത്. നെതർലൻഡ്സിന്റെ യുവതാരം കോഡി ഗാക്പോയെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ടീമിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിത നീക്കത്തിലൂടെ ലിവർപൂൾ താരത്തെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Benfica receive two offers above 105 million release clause for Liverpool and Manchester United target Enzo Fernandez: Reports