അടുത്ത നിമിഷം എന്തു ചെയ്യും? ആർക്കും പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പെലെയുടെ കളി

നാലഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടു മുൻപാണ്. എനിക്കന്ന് പതിനേഴോ പതിനെട്ടോ വയസ്സ്. ഫുട്ബോൾ പ്രേമം കരൾകവർന്ന കാലം. തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ എക്സിബിഷൻ ഗ്രൗണ്ടിലൊരുക്കിയ കൊച്ചു തിയറ്ററിലെ ഫിലിം പ്രൊജക്ടറിൽ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നു കേട്ടപ്പോൾ നേരെ വച്ചുപിടിച്ചു.



വെംബ്ലിയിലും ഓൾഡ് ട്രാഫഡിലുമൊക്കെയായി നടന്ന 1966ലെ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളാണു പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു ടിക്കറ്റിന് 25 പൈസയാണു നിരക്ക്. അന്നെനിക്ക് 75 പൈസ ചെലവായി. 3 തവണയും ടിക്കറ്റെടുത്തത് ഒരേയൊരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കളി കാണാനാണ്; എന്റെ പെലെയുടെ. അടുത്ത നിമിഷം എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് ആർക്കും പ്രവചിക്കാനാകാത്ത വിധമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളി. ഗോൾകീപ്പറെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എന്നുമെന്നും ഹൃദയത്തിലേറ്റിയ ഒരു വിജയമന്ത്രം പെലെയുടെ കളിയെനിക്കു കാട്ടിത്തന്നു: അപ്രതീക്ഷിതമായതു പ്രതീക്ഷിക്കുക.

വിക്ടർ മഞ്ഞില

ഫുട്ബോളെന്ന കളിക്ക് എന്തുമാത്രം ചന്തമേറാമെന്നു ഞാനടക്കമുള്ളവരുടെ തലമുറയെ പഠിപ്പിച്ചതു പെലെയാണ്. വായുവിലൂടെ എത്തുന്ന പന്ത് അദ്ദേഹം നെഞ്ചിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി, പന്തുമായി മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം, ഓട്ടത്തിന്റെ വേഗത്തെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കാതെ കാൽത്തുമ്പിൽ പന്ത് നിലനിർത്തുന്ന വിധം എന്നിവയെല്ലാം ആശ്ചര്യം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധമായിരുന്നു.

ഒന്നാന്തരമൊരു ക്രോസ് ലഭിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹമതു വലയിലേക്കു തൊടുക്കുമെന്നു നമ്മളും ഗോൾകീപ്പറും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കും. പക്ഷേ, പന്ത് കാലിലിട്ടൊന്നു തൂക്കിനോക്കി, വെട്ടിയൊഴിഞ്ഞ് പാകപ്പെടുത്തിയാകും അദ്ദേഹം ഗോൾഷോട്ട് ഉതിർക്കുക.

ഗോൾകീപ്പറുടെ തലയ്ക്കു മുകളില‍ൂടെ പന്ത് അവിശ്വസനീയമായ വിധത്തിൽ തട്ടിയിട്ട് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പെലെ ചിരിക്കുന്നത് എന്നെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹത്തെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഡിഫൻഡർമാർ മറ്റു വഴികളില്ലാതെ പെലെയെ കായികമായി നേരിടുന്നതു കണ്ടു ഹൃദയം വിങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

‘ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സേവ് ഓഫ് ഓൾടൈം’ എന്ന വിശേഷണം ഇംഗ്ലണ്ട് ഗോൾകീപ്പർ ഗോർഡൻ ബാങ്ക്സിനു നേടിക്കൊടുത്ത പെലെയുടെ ഹെഡറിനെക്കുറിച്ചു കൂടി പരാമർശിക്കാതെ വയ്യ. 1970 ലോകകപ്പിലെ ബ്രസീൽ – ഇംഗ്ലണ്ട് ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ.

ഗോൾപോസ്റ്റിന്റെ ഇടതുഭാഗം ചേർന്നു ഗോർഡൻ ബാങ്ക്സ് നിൽക്കുന്നു. പോസ്റ്റിന്റെ വലതുഭാഗം മുഴുവൻ തുറന്നു കിടക്കുന്ന നിലയിൽ. പെലെയുടെ തലപ്പാകത്തിനു പന്തെത്തുന്നു. വലതുഭാഗത്തേക്ക് അദ്ദേഹം തൊടുത്തേക്കാവുന്ന ഹെഡർ തടയാൻ ബാങ്ക്സ് ചാടാനൊരുങ്ങി നിന്നു. പക്ഷേ, പന്ത് നിലത്തുകുത്തിപ്പാഞ്ഞത് ബാങ്ക്സ് നിന്ന ഇടതുമൂലയിലേക്ക്. ആരും സ്തംഭിച്ചുപോകുന്ന നിമിഷമാണെങ്കിലും ബാങ്ക്സ് അവിശ്വസനീയമായി ചാടിവീണു പന്ത് തട്ടിയകറ്റി. ഒരു ഗോൾകീപ്പറെന്ന നിലയിൽ എന്നും എനിക്ക് കോരിത്തരിപ്പു നൽകുന്ന കാഴ്ചയാണത്.

ഇന്നും യൂട്യൂബിൽ ആ കാഴ്ച കണ്ടു ഞാൻ വിസ്മയിക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെപ്പോലൊരു താരം എതിർ ടീമിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഗോൾകീപ്പർമാർ സൂക്ഷിക്കണം – എക്സ്പെക്ട് ദി അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്.

English Summary: Former Indian goalkeeper Victor Manjila writes about Pele's style of play