തിരശ്ശീലയിലെ പെലെ; ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ

ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ടിവി പരമ്പരകളിലും പരസ്യചിത്രങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പെലെ 1972ൽ ‘അ മാർച്ചാ’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സിനിമയുടെ അവകാശത്തെച്ചൊല്ലി കഥാകൃത്തും നിർമാതാവും കോടതി കയറിയതിനെത്തുടർന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രിന്റ് കണ്ടുകെട്ടി. പെലെയുടെ ആദ്യ ശ്രദ്ധേയചിത്രമാണ് 1981ൽ റിലീസ് ചെയ്ത ‘എസ്കേപ് ടു വിക്ടറി ’.ജോൺ ഹൂസ്റ്റൺ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധപശ്ചാത്തലത്തിലുളളതാണ്. സിൽവസ്റ്റർ സ്റ്റാലൻ, മൈക്കൽ കെയ്ൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ അഭിനേതാക്കൾക്കൊപ്പം പെലെയും ബോബി മൂറും ഉൾപ്പെടെ 18 പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരും ചിത്രത്തിലുണ്ട്. ജർമ്മൻ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ടീമുമായി തടവുകാർ നടത്തുന്ന ഫുട്ബോൾ മത്സരമാണ് ഇതിവൃത്തം. ജർമ്മൻ ക്യാംപിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട യുദ്ധത്തടവുകാരനായിട്ടാണ് പെലെ ഈ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചത്.



റിക്ക് കിങ്ങിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ 1987ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ഹോട്ട്ഷോട്ട്’ എന്ന സ്പോർട്സ് ചിത്രത്തിൽ പെലെ പ്രധാന വേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് ഫുട്ബോൾ ടീമിനെ പശ്ചാത്തലമാക്കി 2001ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മൈക്ക് ബസറ്റ്: ഇംഗ്ലീഷ് മാനേജർ എന്ന ചിത്രത്തിൽ പെലെ, അദ്ദേഹമായി തന്നെ അഭിനയിച്ചു. പെലെയുടെ ബാല്യകൗമാര ജീവിതത്തെയും പിതാവുമായുളള ബന്ധത്തെയും ആസ്പദമാക്കി നിർമ്മിച്ച, 2016ലെ പെലെ: ബർത്ത് ഓഫ് എ ലെജൻഡ് ഏറെ പ്രശസ്തമായ ചിത്രമാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചതു ഓസ്കർ ജേതാവായ ഇന്ത്യൻ സംഗീതജ്ഞൻ എ.ആർ.റഹ്മാനാണ്.

പെലെയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്‌പദമാക്കി 2004ൽ ബ്രസീലിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഡോക്യുഫിക്ഷനാണ് ‘പെലെ എറ്റർനോ’. െപലെയായി അദ്ദേഹം തന്നെ രംഗത്ത് വരുന്നു. ജയന്റ്സ് ഓഫ് ബ്രസീൽ എന്ന ലഘുചിത്രം 1950 മുതൽ 1994 വരെയുളള ബ്രസീൽ ടീമിന്റെ ചരിത്രമാണ്. ലോകചാമ്പ്യൻമാരാവുക എന്ന തൃഷ്ണയുമായി 1958ൽലോകകപ്പിലെത്തിയ ടീമിനെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ പതിനെട്ടുകാരൻ പെലെയിൽ നിന്നാണ് ചിത്രം തുടങ്ങുന്നത്. പെലെയുടെ ജീവിതം പ്രമേയമാകുന്ന, അദ്ദേഹവും കുടുംബാംഗങ്ങളും അണിനിരക്കുന്ന സമ്പൂർണ ഡോക്യൂമെന്ററി ഫെർമാന്റിൽ എന്റർപ്രൈസ് എന്ന ടിവി പ്രൊഡക്‌ഷൻ സ്ഥാപനം 2020 ഫെബ്രവരി 8ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു‌.

തയാറാക്കിയത്: എസ്. പ്രദീപ്

English Summary: Pele at the screen: movies the legend appeared on