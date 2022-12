പെലെയ്ക്ക് അന്ത്യവിശ്രമം സാന്റോസിൽ; സംസ്കാരച്ചടങ്ങിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു മാത്രം പ്രവേശനം

റിയോ∙ ബ്രസീൽ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം പെലെയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ചൊവ്വാഴ്ച നടത്തും. കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുക. പെലെയുടെ ജന്മനാടായ സാന്റോസിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ സാവോ പോളോയിലെ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആശുപത്രിയിൽ‌നിന്ന് മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകും.

തിങ്കളാഴ്ച പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ പത്തു മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന പൊതു ദർശനം പിറ്റേ ദിവസം വരെ നീളും. സാന്റോസ് നഗരത്തിലൂടെ പെലെയുടെ മൃതദേഹവും വഹിച്ചുള്ള വാഹനം കൊണ്ടുപോകും. സാന്റോസിലെ മെമോറിയൽ നെക്രോപോളിസ് എകുംനിക സെമിത്തേരിയിലാണ് പെലെയുടെ സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു മാത്രമാകും ചടങ്ങിലേക്കു പ്രവേശനം.

