ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകകപ്പ് നേടിയ താരം ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റ ഉത്തരം മാത്രം, പെലെ

ലോകകപ്പിനു മേൽ പെലെ പതിപ്പിച്ച മുദ്രകൾക്ക് ഒരിക്കലും ക്ലാവുപിടിക്കില്ല. ഓർമകളുടെ തരി ചേർത്തുരച്ചാൽ എക്കാലവും അവ പൊന്നുപോലെ മിന്നും..

1958; വന്നു, കണ്ടു, കീഴടക്കി

സ്വീഡൻ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച 1958ലെ ലോകകപ്പിനുള്ള ബ്രസീൽ ടീമിൽ പെലെ അംഗമായപ്പോൾ പിതാവ് ഡോൻഡിഞ്ഞോ പറഞ്ഞു, ‘നീ വലിയ താരമായെന്നും ലോകമാകെ അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്നുവെന്നും കരുതേണ്ട. ലോകകപ്പ് ജയിച്ചാൽ മാത്രമേ നീ എന്തെങ്കിലുമാകൂ..’ പ്രതീക്ഷയോടെ പെലെ തയാറെടുത്തെങ്കിലും കണങ്കാലിനേറ്റ പരുക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾക്കു മങ്ങലായി. പരുക്ക് ഭേദമായതോടെ ആദ്യ റൗണ്ടിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെതിരെ കളിക്കാനിറങ്ങി. അതുവരെയുള്ള ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായംകുറഞ്ഞ താരം. സെമിയിൽ എതിരാളികൾ ഫ്രാൻസ്. ഒന്നാം പകുതി പൂർത്തിയായപ്പോൾ 2–1ന് ബ്രസീൽ മുന്നിൽ. രണ്ടാം പകുതിയിൽ വിസ്മയം തീർത്ത് പെലെയുടെ ഹാട്രിക്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഹാട്രിക് നേ‍ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായംകുറഞ്ഞ താരം. 1958 ജൂൺ 29: ആതിഥേയരായ സ്വീഡനെതിരെ ഫൈനൽ കളിക്കാനിറങ്ങുമ്പോൾ പെലെയ്ക്ക് പ്രായം 17 വയസ്സും 249 ദിവസവും. ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരം. പെലെയുടെ ഇരട്ട ഗോളുകളുടെ മികവിൽ 5–2ന് സ്വീഡനെ തകർത്ത് ബ്രസീലിന്റെ കന്നി ലോകകപ്പ് കിരീടം, പെലെയുടെയും! ടൂർണമെന്റിലാകെ 4 കളികളിൽ പെലെ നേടിയത് 6 ഗോൾ! ദിദിക്കു പിന്നിൽ ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ താരവുമായി.

1962; പതറില്ലൊരു കാലവും



58ൽ സ്വീഡനിലേക്കു പോയതു കന്നിക്കാരനായിട്ടാണെങ്കിൽ 1962ൽ ചിലെയിൽ എത്തുമ്പോൾ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരമായി പെലെ മാറിയിരുന്നു. മെക്സിക്കോയ്ക്കെതിരെ ആദ്യകളിയിൽ പെലെയുടെ ഗോളിലും അസിസ്റ്റിലുമായി ബ്രസീലിന് 2–0 വിജയം. ടൂർണമെന്റിലെ കരുത്തന്മാരായ ചെക്കോസ്‍ലൊവാക്യ ആയിരുന്നു അടുത്ത എതിരാളികൾ. ഒരു ലോങ് റേഞ്ചറിനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ പെലെ പരുക്കേറ്റുവീണു. സഹതാരങ്ങൾ സ്തബ്ധരായി. ഭയന്നതു പോലെ തന്നെ, ടൂർണമെന്റ‍ിലെ മറ്റു മത്സരങ്ങളൊന്നും കളിക്കാൻ പരുക്കനുവദിച്ചില്ല. പെലെയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഗരിഞ്ച ടീമിന്റെ ഭാരം മുഴുവൻ തോളിലേറ്റി. ഫൈനലിൽ ചെക്കൊസ്ലൊവാക്യയെ 3–1ന് തോൽപിച്ച് ബ്രസീൽ കിരീടം നിലനിർത്തി.

1970; ജയിക്കാൻ ജനിച്ചവൻ



1966ൽ ഹാട്രിക് കിരീടം ലക്ഷ്യം വച്ച പെലെയുടെ ബ്രസീൽ പോർച്ചുഗലിനോട് തോറ്റു പുറത്തായി. മത്സരത്തിലെ ഫൗളുകളിൽ മനംനൊന്ത് ഇനിയൊരിക്കലും ലോകകപ്പ് കളിക്കില്ലെന്നു പെലെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പിന്നീടു സമ്മർദങ്ങൾക്കു വഴങ്ങി തിരിച്ചു വന്നു.

ചെക്കോസ്ലൊവാക്യയെ ബ്രസീൽ 4–1ന് തോൽപിച്ച ആദ്യ കളിയിൽ തന്നെ പെലെ ഗോൾ നേടി. റുമേനിയയ്ക്കെതിരെ 3–2ന് വിജയിച്ചപ്പോൾ രണ്ടുഗോൾ പെലെ വക. സെമിയിൽ യുറഗ്വായ്ക്കെതിരെ പെലെ മിന്നും അസിസ്റ്റുകൾ നൽകിയപ്പോൾ 3–1 വിജയവുമായി ബ്രസീൽ ഫൈനലിൽ. ഇറ്റലിയായിരുന്നു എതിരാളികൾ. ആദ്യ ഗോൾ പെലെയുടെ ഹെഡറിലൂടെ. ഇതു ബ്രസീലിന്റെ നൂറാം ലോകകപ്പ് ഗോൾ കൂടിയായി. ജെർസീഞ്ഞോ നേടിയ മൂന്നാം ഗോളിന് അസിസ്റ്റ് ചെയ്തതും പെലെ. ടീം വർക്കിലൂടെ നാലാം ഗോൾ നേടി കാർലോസ് ആൽബർട്ടോ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ ബ്രസീലിന്റെ ജയം 4–1ന്. ഗോൾഡൻ ബോൾ പുരസ്കാരം പെലെ നേടി.

English Summary: soccer legend Pele became the only footballer in history to lift the FIFA World Cup three times