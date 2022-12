ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഫുട്ബോൾ പ്രതിഭ ആരെന്ന ചോദ്യം ഒരിക്കൽ തനിക്കു നേരെ ഉയർന്നപ്പോൾ പെലെ പറഞ്ഞു: സംഗീതജ്ഞൻമാർ എത്രയെത്രയുണ്ടെങ്കിലും ബീഥോവൻ ഒന്നേയുള്ളൂ. ചിത്രകാരൻമാർ ഒട്ടേറെയുണ്ടെങ്കിലും മൈക്കലാഞ്ചലോ ഒന്നേയൊന്ന്. അതു പോലെ ഫുട്ബോളിൽ ഒരേയൊരു പെലെ മാത്രം...

ഇക്കാലത്തെ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ‍ഞാൻ 2000 ഗോളുകൾ അടിച്ചു കൂട്ടിയേനേ.. പെലെ

10

1958ലെ ലോകകപ്പിലാണ് പെലെ പത്താം നമ്പർ ജഴ്സി അണിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്, കാരണം രസകരം. ജഴ്സി നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്താതെയാണ് ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ ടീമിനെ ലോകകപ്പിനയച്ചത്. ഇതോടെ, നമ്പറിടേണ്ട ദൗത്യം ഫിഫയ്ക്കായി. പകരക്കാരനെന്ന നിലയിൽ അവർ പെലെയ്ക്കു നൽകിയത് പത്താം നമ്പർ!

12

4 ലോകകപ്പുകളിലെ 14 കളികളിലായി 12 ഗോളുകൾ പെലെ നേടി. പെലെ ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങിയപ്പോൾ ബ്രസീലിന്റെ ടീം റിസൽട്ട് ഇങ്ങനെ: 67 വിജയം, 14 സമനില, 11 തോൽവി. പെലെയും ഗരിഞ്ചയും ഒന്നിച്ചു മൈതാനത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കളിയും ബ്രസീൽ തോറ്റിട്ടില്ല!

