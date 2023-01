റയൽ മഡ്രിഡ് വിളിക്കുമോ? ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ദിവസങ്ങളോളം കാത്തിരുന്നു

റിയാദ്∙ സൗദി അറേബ്യ ക്ലബായ അൽ നസറിൽ ചേരുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപു വരെ ലാലിഗ വമ്പൻമാരായ റയൽ മഡ്രിഡിൽനിന്ന് ഓഫർ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട്. സ്പാനിഷ് മാധ്യമമായ മാർക്കയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 37 വയസ്സുകാരനായ പോർച്ചുഗൽ സൂപ്പർ താരത്തിന് തന്റെ പഴയ ക്ലബിലേക്കു തിരികെ പോകാമെന്നു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു.

പോർച്ചുഗൽ ലോകകപ്പിൽനിന്നു പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ റയൽ മഡ്രിഡിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോയുടെ മകൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് വിട്ട് റയൽ മഡ്രിഡിനൊപ്പം ചേരുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ 40 ദിവസത്തോളം കാത്തിരുന്നിട്ടും ഫലമില്ലാതായതോടെയാണ് റൊണാൾഡോ സൗദി ക്ലബുമായി കരാറൊപ്പിട്ടത്. രണ്ടര വർഷത്തേക്കാണ് കരാർ എന്ന് അൽ നസർ ക്ലബ് അറിയിച്ചെങ്കിലും സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

അതേസമയം, കരാർ പ്രകാരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് പ്രതിവർഷം 20 കോടി യൂറോ (ഏകദേശം 1,775 കോടി രൂപ) ലഭിക്കുമെന്നു റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇതു ശരിയാണെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം പറ്റുന്ന ഫുട്ബോൾ താരമാകും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ. സൗദിയുടെ ഫുട്ബോൾ അംബാസഡറായും താരം പ്രവർത്തിക്കും. 2030ൽ ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാനുള്ള സൗദിയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇത് ഊർജമേകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

ഖത്തർ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിനിടെയാണ് റൊണാൾഡോയും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡും രമ്യമായി വേർപിരിഞ്ഞത്. വിവാദ അഭിമുഖത്തിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ക്ലബ് ഉടമകളെയും കോച്ചിനെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചതാണ് വേർപിരിയലിൽ കലാശിച്ചത്. 40 വയസ്സോടെ പ്രഫഷനൽ കരിയറിൽ നിന്നു വിരമിക്കുമെന്നു താരം നേരത്തേ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. പുതിയ കരാർ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തേഴുകാരനായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ അവസാനത്തെ ക്ലബ് ആകും അൽ നസർ.

