റിയാദ്∙ ഫുട്ബോള്‍ പ്രേമികള്‍ക്ക് പുതുവല്‍സര സമ്മാനവുമായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോയും, ലയണല്‍ മെസിയും. പരസ്പരം മല്‍സരിക്കന്‍ ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി കളത്തിലിറങ്ങുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കയാണ് സൂപ്പര്‍ താരങ്ങള്‍. സൗദി അറേബ്യയില്‍ നടക്കുന്ന സൗഹൃദ മല്‍സരത്തിലാണ് താരങ്ങള്‍ മുഖാമുഖമെത്തുക.

ലോകകപ്പ് ആരവങ്ങള്‍ അടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഫുട്ബോള്‍ ആരാധകര്‍ക്കായി സന്തോഷവാര്‍ത്ത എത്തിയത്. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോയും ലയണല്‍ മെസിയും ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുന്നു. സൗദിയുടെ തലസ്ഥാനമായ റിയാദില്‍ ഈ മാസം 19 നാണ് മല്‍സരം.

ലയണല്‍ മെസി നയിക്കുന്ന പാരീസ് സെന്റ് ജര്‍മന്‍ ടീമും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ നയിക്കുന്ന സൗദി ടീമും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദമല്‍സരത്തിലാണ് താരങ്ങള്‍ ഏറ്റുമുട്ടുക. പ്രമുഖ സൗദി ക്ലബുകളായ അല്‍–നസറിന്റെയും അല്‍–ഹിലാലിന്റെയും മുന്‍ നിര താരങ്ങളടങ്ങിയ ടീമാകും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ നയിക്കുക.

