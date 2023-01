ബെൻസേമയ്ക്ക് ഇരട്ട ഗോൾ, റയല്‍ മഡ്രിഡിനു വിജയം; ബാർസയ്ക്ക് സമനില

മഡ്രിഡ്∙ പരുക്കു മൂലം ലോകകപ്പ് നഷ്ടമായ ശേഷം ഫ്രഞ്ച് സ്ട്രൈക്കർ കരിം ബെൻസേമയുടെ തിരിച്ചുവരവ് റയൽ മഡ്രിഡ് വിജയത്തോടെ ആഘോഷിച്ചു. സ്പാനിഷ് ലാ ലിഗ മത്സരത്തിൽ, ബെൻസേമയുടെ ഇരട്ടഗോളുകളുടെ മികവിൽ റയൽ 2–0നു റയൽ വയ്യാദോലിദിനെ കീഴടക്കി. 83–ാം മിനിറ്റിൽ പെനൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച ബെൻസേമ നിശ്ചിത സമയം തീരാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ശേഷിക്കെ വിജയഗോളും കുറിച്ചു. 2 താരങ്ങൾ ചുവപ്പുകാർഡ് കണ്ട മത്സരത്തിൽ ബാർസിലോനയും എസ്പാന്യോളും 1–1 സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു.

English Summary: Real Madrid return to action with a reminder for Barcelona