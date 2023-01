റൺ റൺ ഗണ്ണേഴ്സ്, ആർസനലിന് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് 7 പോയിന്റ് ലീഡ്; ടോട്ടനം തോറ്റു

ലണ്ടൻ ∙ പുതുവർഷത്തിലും പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ തലയെടുപ്പോടെ ഗണ്ണേഴ്സ്. ഇംഗ്ലിഷ് പ്രിമിയർ ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ ബ്രൈട്ടൺ ആൻഡ് ഹോവ് ആൽബിയനെ 4–2നു തോൽപിച്ച ആർസനൽ പട്ടികയിൽ 7 പോയിന്റ് ലീഡോടെ പുതുവർഷത്തുടക്കം ഗംഭീരമാക്കി. പട്ടികയിലെ രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനക്കാരായ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയും ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡും സമനില വഴങ്ങി പോയിന്റുകൾ നഷ്ടമാക്കുക കൂടി ചെയ്തതോടെയാണ് ആർസനലിന്റെ അപ്രമാദിത്യം ഈ വാരാന്ത്യവും തുടരുമെന്നുറപ്പായത്. ആർസനലിന് 16 കളിയിൽ 43 പോയിന്റ്. മാൻ. സിറ്റിക്ക് 16 കളിയിൽ 36, ന്യൂകാസിലിനു 17 കളിയിൽ 34. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് 16 കളിയിൽ 32. ടോപ് 4 ൽ എത്താമെന്ന ടോട്ടനത്തിന്റെ മോഹങ്ങൾ പൊലിഞ്ഞു. ആസ്റ്റൺ വില്ല 2–0ന് ടോട്ടനത്തെ തോൽപിച്ചു.



ബുകായോ സാക്ക, മാർട്ടിൻ ഒഡേഗാർഡ്, എഡി എൻകീറ്റിയ, ഗബ്രിയേൽ മാർട്ടിനെല്ലി എന്നിവരുടെ ഗോളുകളാണ് ആർസനലിന്റെ പേരിലുള്ളത്. സ്വന്തം മൈതാനത്ത് ബ്രൈട്ടൺ കൈയും കെട്ടി നോക്കിനിന്നു എന്നു കരുതരുത്. മിറ്റോമ, ഫെർഗൂസൻ എന്നിവരിലൂടെ 2 ഗോൾ തിരിച്ചടിക്കാൻ ആതിഥേയർക്കുമായി. എവർട്ടനോട് 1–1 സമനില വഴങ്ങേണ്ടി വന്നതാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കു വൻ തിരിച്ചടിയായത്. 24–ാം മിനിറ്റിൽ എർലിങ് ഹാലൻഡിലൂടെ സിറ്റി ലീഡ് നേടിയെങ്കിലും 64–ാം മിനിറ്റിൽ എവർട്ടനായി ഡെമാറെയ് ഗ്രേ സമനില ഗോൾ നേടി.

ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡിനു ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡിനെതിരെ ഒരു ഗോൾ പോലും നേടാൻ കഴിയാതെ സമനില വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു. മാർക്കസ് റാഷ്ഫഡ് വിജയഗോളുമായി അവസരത്തിനൊത്തുയർന്നപ്പോൾ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് 1–0ന് വോൾവർഹാംപ്ടൻ വാൻഡറേഴ്സിനെ തോൽപിച്ചു. ടീം മീറ്റിങ്ങിനു വൈകിയെത്തിയതിനു യുണൈറ്റഡ് കോച്ച് എറിക് ടെൻഹാഗ് മാർക്കസ് റാഷ്ഫോഡിനെ ബെഞ്ചിലിരുത്തിയാണു കളി തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ, രണ്ടാം പകുതിയിൽ കളത്തിലിറങ്ങിയ റാഷ്ഫഡ് 76–ാം മിനിറ്റിൽ ടീമിന്റ വിജയഗോൾ നേടി മിന്നും താരമായി.

