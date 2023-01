‘ലോകകപ്പ് നേടാൻ ആരെക്കാളും അർഹത മെസ്സിക്ക്, എതിരാളികളെ നശിപ്പിക്കാൻ പ്രചോദനം’

ബ്യൂനസ് ഐറിസ്∙ ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഫ്രാൻസിനെതിരായ ഫൈനല്‍ പോരാട്ടത്തിനു തൊട്ടുമുൻ‌പ് അർ‌ജന്റീന ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസ്സി ‍ഡ്രസിങ് റൂമില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ചു വെളിപ്പെടുത്തി അർജന്റീന ഗോൾ കീപ്പർ ഫ്രാൻകോ അര്‍മാനി. ഗ്രൗണ്ടിലും പുറത്തും ലയണൽ മെസ്സിയുടെ നായക മികവിനെയും അർമാനി വാനോളം പുകഴ്ത്തി.

ഒരു സ്പോർട്സ് മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അർമാനി ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ‘‘ ഗ്രൗണ്ടിന് അകത്തും പുറത്തും ടീമിനെ നയിക്കുന്നതിൽ മെസ്സിക്ക് അസാധാരണമായ കഴിവുണ്ട്. ഫ്രാന്‍സിനെതിരായ ഫൈനലിനു മുന്‍പ് മെസ്സി നടത്തിയ പ്രസംഗം എനിക്ക് ഓർമയുണ്ട്. ആ വാക്കുകളാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കു പോകാനും എതിരാളികളെ നശിപ്പിക്കാനും പ്രചോദിപ്പിച്ചത്.’’– അർ‌മാനി വ്യക്തമാക്കി.

‘‘ലോകകപ്പ് നേടാൻ ആരെക്കാളും അർഹത മെസ്സിക്കുണ്ടായിരുന്നു. കരിയറിൽ ഇനി നേടണമെന്ന് മെസ്സി ആഗ്രഹിച്ചത് അതു മാത്രമായിരുന്നു.’’– അർമാനി വ്യക്തമാക്കി. എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് അർജന്റീനയ്ക്കായി തകര്‍പ്പൻ പ്രകടനം നടത്തിയ ടൂർണമെന്റിൽ അർമാനിക്ക് ഒരു മത്സരത്തിൽ പോലും അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. മാർട്ടിനസ് പെനൽറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്പെഷലിസ്റ്റ് തന്നെയാണെന്നും അർമാനി വ്യക്തമാക്കി. ‘‘പെനൽറ്റിയെന്നത് മാര്‍ട്ടിനസിന് സാധാരണമായ കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹമൊരു പ്രതിഭയാണ്. അതിൽ ഞാൻ‌ സന്തോഷിക്കുന്നു’’– അർമാനി പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: His words make you go to the stadium and devour the opponent: Franco Armani