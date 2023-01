റിയാദ്∙ പോര്‍ച്ചുഗൽ ഇതിഹാസ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾ‍ഡോയുടെ സൗദി അറേബ്യ ക്ലബ് അൽ നസറിലെ അരങ്ങേറ്റം ജനുവരി 22നെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. താരത്തെ സൗദി ലീഗിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി. സ്ട്രൈക്കർ വിന്‍സന്റ് അബൂബക്കറിന്റെ കരാർ റദ്ദാക്കിയ ശേഷമാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെ അൽ നസർ ടീമിനൊപ്പം ചേർത്തത്. സൗദി ഫുട്ബോൾ ലീഗിൽ ഒരു ടീമിന് എട്ടു വിദേശ താരങ്ങളെ കളിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണ് അനുമതി.

അബൂബക്കറുമായുള്ള കരാർ പരസ്പര ധാരണയോടെ ഒഴിവാക്കിയെന്നാണ് ക്ലബ് അറിയിച്ചത്. കാമറൂൺ താരമായ വിൻസെന്റ് അബൂബക്കർ ഖത്തർ ലോകകപ്പിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു. മൂന്നു കളികളിൽനിന്ന് രണ്ട് ഗോളുകളും ഒരു അസിസ്റ്റും താരം നേടി. റൊണാൾഡോയ്ക്കു വഴിയൊരുക്കാന്‍ കരാർ റദ്ദാക്കിയതോടെ വിൻസെന്റ് അബൂബക്കർ ഫ്രീ ഏജന്റായി. കരാർ അവസാനിക്കാൻ ഒന്നര വർഷം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് അബൂബക്കറിന്റെ പുറത്താകൽ.

ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് വമ്പൻമാരായ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡില്‍ അബൂബക്കർ ചേരുമെന്നു നേരത്തേ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുമായുള്ള കരാർ അവസാനിപ്പിച്ച യുണൈറ്റഡ് പുതിയ സ്ട്രൈക്കറെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. റജിസ്റ്റർ ചെയ്തെങ്കിലും അൽ നസറിനായി കളിക്കാൻ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റ‍ഡിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു ആരാധകന്റെ ഫോൺ തകർത്ത താരത്തിന് രണ്ടു മത്സരങ്ങളിൽ വിലക്കുണ്ട്. എവർടൻ ടീമിന്റെ ആരാധകന്റെ ഫോണാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ നശിപ്പിച്ചത്. സൗദി പ്രോ ലീഗിൽ എത്തിഫാഖിനെതിരെ താരം കളിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. ജനുവരി 22നാണു മത്സരം.

English Summary: Al-Nassr register Cristiano Ronaldo after they release star player to make space for Portuguese icon in squad