ആർസീൻ വെംഗർ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നു; ഫിഫയുടെ പ്രത്യേക സംഘം അടുത്ത മാസമെത്തും

ന്യൂഡൽഹി ∙ മുൻ ആർസനൽ പരിശീലകൻ ആർസീൻ വെംഗർ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നു. ഫിഫയുടെ രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോൾ വികസന പദ്ധതിയുടെ മേധാവിയായ വെംഗറുമായി അഖിലേന്ത്യാ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ (എഐഎഫ്എഫ്) പ്രസിഡന്റ് കല്യാൺ ചൗബെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഖത്തർ ലോകകപ്പിന്റെ സമയത്തു ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. വിശദമായ ചർച്ചകൾക്കായി ഫിഫയുടെ പ്രത്യേക സംഘം അടുത്തമാസം ഇന്ത്യയിലെത്തും.

English Summary: Arsene Wenger to help with Indian football’s grassroots program