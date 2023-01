റിയാദ്∙ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോയ്ക്കായി കടുത്ത നിയമങ്ങളില്‍ പോലും ഇളവ് അനുവദിച്ച് സൗദി അറേബ്യ. രാജ്യത്തിന്‍റെ കായികഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നതില്‍ റോണോയുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണു ഭരണാധികാരികള്‍. കൊട്ടാരവും പരിചാരകരും ആഡംബരങ്ങളും അണിനിരത്തി രാജകീയമായാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാള്‍ഡോയെ സൗദി ക്ലബ് അല്‍ നസർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വിദ്യാലയങ്ങളടക്കം എല്ലായിടത്തും റോണോയാണു പ്രധാന ചര്‍ച്ചാവിഷയം. സൗദിയുടെ കായികമേഖലയില്‍ റോണോയുടെ വരവ് ഊര്‍ജമേകിയെന്ന് കായികമന്ത്രി തുറന്നു പറയുന്നു. മെസിയും സൗദി ലീഗില്‍ കളിക്കുന്ന ഭാവികാലത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണു രാജ്യം.

അതേസമയം, ഔദ്യോഗികമായി വിവാഹംചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവര്‍ക്ക് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാന്‍ അനുവാദമില്ലാത്ത സൗദിയില്‍ റൊണാള്‍ഡോയ്ക്കായി നിയമത്തില്‍ ഇളവ് നല്‍കിയിരിക്കുയാണ് സൗദി അറേബ്യ. പങ്കാളിയായ ജോര്‍ജീന റോഡ്രിഗസിനെ റൊണാൾഡോ നിയമപ്രകാരം വിവാഹം ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ സൗദിയില്‍ പങ്കാളിക്കൊപ്പം താമസിക്കുന്നതിന് റോണോയ്ക്ക് ഒരെതിര്‍പ്പുമുണ്ടാകില്ല.

English Summary: Saudi Arabia reportedly set to bend its law to allow Ronaldo to live with partner, Georgina