‘ജയിച്ചു കയറും, തല കുനിക്കില്ല’; മകളെക്കാൾ ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിച്ച മേവലാൽ: റിസ്വാൻ, കോലി

കോഴിക്കോട്ടെ സന്തോഷ് ട്രോഫി യോഗ്യതാ റൗണ്ട് മൽസരത്തിൽ മിസോറമിനെ തോൽപ്പിച്ച് കേരളം വിജയം ചൂടിയപ്പോൾ മധ്യനിരക്കാരൻ റിസ്‌വാൻ അലിക്ക് അത് നൊമ്പരത്തിന്റെ മൽസരമായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ചാംപ്യൻമാരായി കേരള നിര ആഘോഷത്തിനൊരുങ്ങുമ്പോൾ റിസ്‌വാൻ കേട്ടത് പിതാവ് വി.പി. മുഹമ്മദലിയുടെ വേർപാടിന്റെ സങ്കടവാർത്ത. മൽസരം കഴിഞ്ഞയുടൻ, മൈതാനത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്കുകടക്കും മുൻപേ ആ സങ്കടവാർത്ത മകനെ അറിയിക്കേണ്ട ഗതികേടിലായി കേരള ടീമിന്റെ പിന്നണിക്കാർക്ക്. കളിക്കളത്തിൽ നിൽക്കെ ഉറ്റവരുടെ അപ്രതീക്ഷിത വേർപാട് മൂലം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടിവന്ന അനേകം കായികതാരങ്ങളുടെ കഥ കായിക ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. ഇത്തവണ ആ ദൗർഭാഗ്യം കേരളത്തിനൊപ്പമായിരുന്നെന്നു മാത്രം. കായിക മാമാങ്കങ്ങൾക്കിടയിൽ മാതാപിതാക്കളെയും മക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയുമൊക്കെ നഷ്‌ടപ്പെട്ടങ്കിലും വേദന ഉള്ളിലൊതുക്കി, കളിക്കളത്തിൽ അങ്കംവെട്ടിയ കായികതാരങ്ങൾ വേറെയും. ദു:ഖം കടിച്ചമർത്തി ചിലർ വിജയം രചിച്ചു. കെനിയൻ മുൻ നായകൻ സ്റ്റീവ് ടിക്കോളോ, സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ, മെക്കൽ ഷൂമാക്കർ ഇങ്ങനെ നീളും ഇത്തരക്കാരുടെ പട്ടിക. അക്കഥകളിലൂടെ ഇതാ:



∙ മേവലാലിന്റെ നഷ്ടം, ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടം

റിസ്‌വാൻ അലിയുടേതിന് സമാനമായി ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിനുണ്ടായ ദുരന്തമായിരുന്നു ഏഴു പതിറ്റാണ്ടുമുൻപ് ഇന്ത്യയുടെ ഇതിഹാസങ്ങളിലൊരാളായ സാഹൂ മേവലാലിനെയും കാത്തിരുന്നത്. 1951ലെ ന്യൂഡൽഹി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഫുട്‌ബോളിന്റെ ഫൈനൽ. മത്സരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയും ഇറാനും. വാശിയേറിയ മത്സരം കാണാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു, പട്ടാള മേധാവി ജന. കരിയപ്പ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരാണ് വേദിയിൽ. മത്സരത്തിൽ സാഹൂ മേവലാൽ (യഥാർഥ പേര് ശിവ്‌മേവലാൽ) എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ബാക്ക് കിക്കിലൂടെ ഇറാൻ പ്രതിരോധനിരയെ അമ്പരപിച്ചുകൊണ്ടുനേടിയ ഏകഗോളിലൂടെ ഇന്ത്യ സ്വർണം കൈക്കലാക്കി. മേവലാൽ നേടിയ ഈ ഗോളിന് ആനന്ദത്തിന്റെയും കണ്ണീരിന്റെയും കഥപറയുവാനുണ്ട്. സന്തോഷത്തോടെ സ്‌റ്റേഡിയം വിട്ട മേവലാലിനെ ഏതിരേറ്റത് തന്റെ പ്രിയപുത്രിയുടെ മരണവാർത്തയായിരുന്നു. ഫൈനലിനു മുൻപേ മരണവാർത്ത ഇന്ത്യൻ ക്യാംപിലെത്തിയെങ്കിലും മേവലാലിനെ സുഹൃത്തുക്കൾ അക്കാര്യം അറിയിച്ചിരുന്നില്ല.

മേവലാൽ.

അദ്ദേഹം കൊൽക്കത്തയിലെ വീട്ടിൽനിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നര വയസ്സായ മകൾ വസൂരി പിടിപെട്ട് കിടപ്പിലായിരുന്നു. എന്നാൽ മകൾക്ക് ഏറെ കുറവുണ്ടെന്നുളള വിശ്വാസത്തിലാണ് അദ്ദേഹം കളിക്കളത്തിലിറങ്ങിയത്. മത്സരം കഴിഞ്ഞയുടനെ പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്‌റു മേവലാലിനെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ഓടിയെത്തുകയും ചെയ്‌തു. മകളെ നഷ്‌ടപ്പെട്ട മേവലാൽ പിന്നീട് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക : ‘മകളുടെ മരണവാർത്ത അറിയിക്കാതിരുന്നത് ശരിയായ നടപടിയാണ്. ഇതറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ഓടുമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുക അസാധ്യം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് മെഡൽ നഷ്‌ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. മകൾ നഷ്‌ടപ്പെട്ടെങ്കിലും രാജ്യത്തിന് മെഡൽ കിട്ടിയല്ലോ. എന്റെ മകളെക്കാൾ എനിക്കു പ്രധാനം ഇന്ത്യയായിരുന്നു’. അങ്ങനെ ഫുട്‌ബോളിലെ സമർപ്പണത്തിന്റെയും രാജ്യസ്‌നേഹത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി മേവലാൽ അറിയപ്പെട്ടു.

∙ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ

ഇതേ ദുർഗതി നേരിട്ട മറ്റൊരു താരമാണ് കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ഒളിംപ്യൻ ടി. അബ്‌ദുൽ റഹ്‌മാൻ. 1955ൽ കൊൽക്കൊത്തയിൽ നടന്ന് കൽക്കട്ട ലീഗ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിനിടയിലാണ് മോഹൻ ബഗാന്റെ അന്നത്തെ സ്‌റ്റാറായിരുന്ന റഹ്‌മാന്റെ് പിതാവ് മരക്കാരുട്ടി ഹാജിയെ മരണം മാടിവിളിച്ചത്. കരുത്തരായ ഈസ്‌റ്റ് ബംഗാളുമായുളള മത്സരത്തിനു തൊട്ടുമുമ്പായിരുന്നു ബഗാൻ സെക്രട്ടറി ധിരൺ ഡേയെ സംഘാടകർ വിവരം അറിയിക്കുന്നത്. ഡേ വിവരം പുറത്തുവിട്ടില്ല. റഹ്‌മാനും കൂട്ടരും തീർത്ത പ്രതിരോധത്തിൽ ഈസ്‌റ്റ് ബംഗാൾ തകർന്നു. ബഗാൻ കൽക്കട്ട ലീഗ് ചാംപ്യൻമാരായി. കളി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോളാണ് റഹ്‌മാനെ പിതാവിന്റെ വിയോഗം അറിയിക്കുന്നത്. മുൻപേ വിവരം പറയാഞ്ഞതിന് മദ്രാസിലേക്ക് ഒരു വിമാന ടിക്കറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചാണ് ബഗാൻ റഹ്‌മാനോട് പശ്‌ചാത്തപിച്ചത്.

ഒളിംപ്യൻ അബ്‌ദുൽറഹ്മാൻ.

∙ സച്ചിന്റെ തിരിച്ചുവരവ്

1999 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിനിടയിൽ ഇന്ത്യയുടെ മാസ്‌റ്റർ ബ്ലാസ്‌റ്റർ സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർക്ക് നഷ്‌ടമായത് പിതാവും പ്രശസ്‌ത മറാത്തി കവിയുമായ രമേശ് തെൻഡുൽക്കറെയാണ്. സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനായി സച്ചിൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പറന്നു. പിതാവിന്റെ സംസ്‌കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തിരികെയെത്തിയ സച്ചിൻ കെനിയയ്‌ക്കെതിരെ സെഞ്ചറി നേടിയാണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രാർഥനയ്ക്കൊപ്പം നിന്നത്. തുടർന്ന് ഇന്ത്യയെ സൂപ്പർ സിക്‌സ് റൗണ്ടിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിലും സച്ചിൻ വിജയിച്ചു.

∙ കോലിയുടെ പ്രചോദനം

സച്ചിന്റെ പിൻഗാമിയായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് വാഴ്ത്തിയ വിരാട് കോലിയെ സമാനമായ ദുരന്തം കാത്തിരുന്നതിനും കാലം സാക്ഷ്യംവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2006ൽ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ കർണാടകയ്‌ക്കെതിരെ ഡൽഹിക്കുവേണ്ടി മൽസരിക്കുമ്പോഴാണ് പിതാവ് പ്രേം മരിക്കുന്നത്. ആ ദിവസത്തെ കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ 40 റൺസെടുത്തു പുറത്താകാതെ കോലി ക്രീസിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴായിരുന്നു പിതാവിന്റെ മരണം. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ കോലി 90 റൺസെടുത്താണു മടങ്ങിയത്. അന്ന് കോലിക്ക് പ്രായം 18 വയസ്. പിതാവ് പ്രേമിന്റെ അകാലമരണം തന്നെ ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചെന്നും ക്രിക്കറ്റിൽ ഉയരങ്ങളിലേക്കു കുതിക്കാൻ തനിക്കു പ്രചോദനമായതു പിതാവാണെന്നും കോലി വേദനയോടെ പറയാറുണ്ട്.

∙ 1999ന്റെ മറ്റൊരു നഷ്ടം

1999 ലോകകപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയ ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ നായകൻ സ്‌റ്റിവ് വോയ്‌ക്കും സഹോദരൻ മാർക്ക് വോയ്‌ക്കും മറ്റൊരു നഷ്‌ടം സംഭവിച്ചു. ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ കഴിഞ്ഞ് നിമിഷങ്ങൾക്കുശേഷം തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തശ്ശി ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു. തങ്ങളെ ഏറെ ഓമനിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അവരെന്ന് വോ സഹോദരൻമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

∙ തിരിച്ചെത്തിയ ഗംഭീർ

2012–13ലെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തിലെ ആദ്യ ടെസ്‌റ്റ് അഹമദാബാദിൽ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർ ഗൗതം ഗംഭീറിന്റെ മുത്തശ്ശി ആശ ഗുലാത്തി മരിച്ചത്. ഇന്ത്യയ്‌ക്കുവേണ്ടി ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സ് ഓപ്പൺ ചെയ്‌തത് ഗംഭീർ ആണ്. കളിയുടെ മൂന്നാം ദിവസം രാത്രിയാണ് മുത്തശ്ശി മരിച്ചത്. ഉടൻ അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയെങ്കിലും മൽസരത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം തിരിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിൽ ഗംഭീർ ബാറ്റുചെയ്യാൻ ഇറങ്ങും മുൻപെ ഇന്ത്യ ജയിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ക്രീസിൽ ഇറങ്ങേണ്ടിവന്നില്ല എന്നു മാത്രം.

∙ എങ്ങനെ മറക്കും ടിക്കോളോയെ

സ്റ്റീവ് ടിക്കോളോ.

കെനിയൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനു 2007 ലോകകപ്പ് മറക്കാനാവാത്ത ഒരു ദുർവിധിയാണ് സമ്മാനിച്ചത്. അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്യാപ്‌റ്റൻ സ്‌റ്റീവ് ടിക്കോളയുടെ പിതാവ് റൂബൈൻ ടിക്കോളോയുടെ മരണം ടൂർണമെന്റിനിടെയിലായിരുന്നു. ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സി പ്രാഥമിക റൗണ്ടിലെ അവസാന മൽസരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ സ്‌റ്റീവ് ടിക്കോളോ കളിക്കുമ്പോൾ തന്റെ പ്രിയ പിതാവ് ഈ ലോകത്തോടു വിടപറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതുപക്ഷേ ടിക്കോളോ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, അഥവാ ആ വിവരം അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചില്ല. കെനിയയ്‌ക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിൽ കളിക്കണമെങ്കിൽ അന്നത്തെ മൽസരം ജയിച്ചേ മതിയാകൂ എന്ന സ്‌ഥിതിയിലായിരുന്നു.

തലേന്നാണ് പിതാവ് മരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ അന്ന് ജയിച്ചെങ്കിൽമാത്രമേ കെനിയ സൂപ്പർ– 8 ലേക്ക് കടക്കുകയുളളൂ. പിതാവിന്റെ മരണവിവരം അറിയാതെ പോരാടിയ ടിക്കോളോ നായകന്റെ കളി തന്നെ പുറത്തെടുത്തു. സെന്റ് ലൂസിയയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ടിക്കോളോ നേടിയ 76 റൺസിന് പക്ഷേ കെനിയയെ ജയിപ്പിക്കാനായില്ല. മുപ്പത്തിയാറുകാരനായ ടിക്കോളോയുടെ വിടവാങ്ങൽ ലോകകപ്പ് എന്ന പ്രത്യേകതയും ആ മൽസരത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. പിതാവിന്റെ മരണവിവരം യാതൊരു കാരണവശാലും ടിക്കോളോയെ അറിയിക്കരുതെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. വെളളിയാഴ്‌ച മരിച്ച പിതാവിന്റെ മരണവിവരം ടിക്കോളോ അറിയുന്നത് ശനിയാഴ്‌ച കളി തീരുമ്പോൾ മാത്രവും. നിർണായകമായ മൽസരം കഴിഞ്ഞയുടൻ ടിക്കോളോ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് കുതിക്കുകയായിരുന്നു.

∙ സാൻ മാരിനോയിലെ ശാന്തത

2003ലെ സാൻ മാരിനോ ഗ്രാൻപ്രീ കാറോട്ടമത്സരത്തിലെ തകർപ്പൻ വിജയം ഫെറാരിയുടെ പ്രിയങ്കരനും വിശ്വസ്‌തനുമായ ഇതിഹാസതാരം മൈക്കൽ ഷൂമാക്കർക്ക് മധുരം പകരുന്ന ഒന്നായിരുന്നില്ല. തന്റെ അനിയൻ റാൾഫ് ഷൂമാക്കർ ഇതേ മത്സരത്തിൽ നേടിയ നാലാം സ്‌ഥാനവും ആനന്ദകരമായിരുന്നില്ല. ഒരോ വിജയങ്ങൾക്കുശേഷവും നുരഞ്ഞു പൊങ്ങുന്ന ഷാംപെയ്‌ൻ കുപ്പിയുമായി പോഡിയത്തിൽ കാണാറുളള ഷൂമാക്കറെ ആരും കണ്ടില്ല. പതിവ് ആഘോഷങ്ങളും സമ്മാനവിതരണവും പത്രസമ്മേളനവും ഒന്നുമുണ്ടായില്ല. ഫെറാരിയുടെ ചുവന്ന സ്യൂട്ടണിഞ്ഞ മൈക്കലിന്റെ കൈത്തണ്ടയിൽ ദു:ഖസൂചകമായി കറുത്ത ബാൻഡ് കെട്ടിയിരുന്നു. സഹോദരൻ റാൾഫാകട്ടെ കറുത്ത ഡ്രൈവിങ് സ്യൂട്ടിലായിരുന്നു ട്രാക്കിലിറങ്ങിയത്. ദു:ഖം തളം കെട്ടിയ സ്‌റ്റേഡിയമായിയരുന്നു കാണികളെ വരവേറ്റത്. കായികരംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണവും പ്രശസ്‌തിയും സമ്പാദിക്കുന്ന ഈ സഹോദരൻമാരുടെ അമ്മയുടെ വിയോഗമാണ് അത്തവണത്തെ സാൻ മാരിനോ ഗ്രാൻപ്രീയെ ഒരു ഉത്സവമല്ലാതാക്കിയത്.

∙ റോബിൻ സിങ്ങും

ഇംഗ്ലിഷ് ക്രിക്കറ്റ് താരം മാർക്ക് അലൈനായിരുന്നു ഈ വിഭാഗത്തിലെ മറ്റൊരു ഹതഭാഗ്യൻ. 1999ൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ നടന്ന ത്രിരാഷ്‌ട്ര ഫൈനലിനു തൊട്ടുമുമ്പായിരുന്നു അലൈനെതേടി ദുരന്തവാർത്ത എത്തുന്നത്. വെസ്‌റ്റ് ഇൻഡീസിലെ ബാർബഡോസിൽ പിതാവ് കാർ അപകടത്തിൽ മരിച്ചു എന്ന വാർത്ത സഹോദരനാണ് അലൈനെ അറിയിക്കുന്നത്. ഓസ്‌ട്രേലിയ - ഇംഗ്ലണ്ട് ഫൈനലിനു കാത്തു നിൽക്കാതെ അലൈൻ സ്വദേശത്തേക്ക് തിരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇതുപോലൊരു പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട മറ്റൊരു താരം ഇന്ത്യയുടെ ഓൾ റൗണ്ടറും തമിഴ്‌നാട് ക്യാപ്‌റ്റനുമായ റോബിൻ സിങായിരുന്നു. രഞ്‌ജി ട്രോഫിയുടെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ റെയിൽവെയ്‌ക്കെതിരെ കളിക്കുമ്പോളാണ് പിതാവ് രാംനാരായൺ സിങ്ങിന്റെ വിയോഗവാർത്ത റോബിൻ അറിയുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ ക്യാപ്‌റ്റൻ സ്‌ഥാനം ഹേമാങ് ബദാനിയെ ഏല്‌പിച്ച് ജന്മദേശമായ ട്രിനിഡാഡിലേക്ക് വിമാനം കയറുകയും ചെയ്‌തു.

∙ ജാക്ക് കാലിസ്

ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിനൊപ്പം ജാക്ക് കാലിസ്.

ദക്‌ഷിണാഫ്രിക്കൻ ക്രിക്കറ്റ് ഓൾറൗണ്ടർ ജാക്ക് കാലിസിന്റെ പിതാവ് ഹെൻറികാൻസർ രോഗത്തെത്തുടർന്ന് 2003ൽ അന്തരിച്ചു. ശ്വാസകോശ കാൻസറിനു ചികിൽസയിലായിരുന്ന പിതാവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായി കാലിസ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നു നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയിരുന്നു. കാലിസിനെ കൂടാതെയാണ് ദക്‌ഷിണാഫ്രിക്ക എജ്‌ബാസ്‌റ്റണിൽ ആദ്യ ടെസ്‌റ്റിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിടുക.

∙ ആഹ്ലാദമില്ലാത്ത ജാവേദ്

2012ലെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഇന്ത്യൻ പര്യടനവേളയിലെ സന്നാഹ മൽസരങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു മുംബൈ എ ടീമുമായുള്ള കളി. വേദി മുംബൈ. ആതിഥേയരുടെ ബോളർ ജാവേദ് ഖാൻ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നേടിയിട്ടും ആഹ്ലാദിച്ചില്ല. കാരണം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്‌ഛൻ വീട്ടിൽ അവസാനനിദ്ര പൂകിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവിടെ സംസ്‌കാരച്ചടങ്ങു നടക്കുമ്പോഴാണ് മകൻ അച്‌ഛനുള്ള സമ്മാനം പോലെ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ രണ്ടു വിക്കറ്റുകൾ ജാവേദ് വീഴ്‌ത്തിയത്. അച്‌ഛന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹമായിരുന്നു മകന്റെ ക്രിക്കറ്റ് ഭാവി. ജാവേദിന്റെ പിതാവ് മുഹമമ്‌ദ് ജയിഷ് ഖാൻ വെള്ളിയാഴ്‌ച അർധരാത്രി മരിച്ചെങ്കിൽ ജാവേദ് ശനിയാഴ്‌ച രാവിലെ മൽസരത്തിനിറങ്ങുകയായിരുന്നു. മരണത്തേക്കുറിച്ചു ജാവേദിന്റെ കൂട്ടുകാർക്കും അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. ജാവേദ് പറഞ്ഞുമില്ല. പിതാവിനുവേണ്ടി കളിക്കാനിറങ്ങാൻ വീട്ടുകാർ തന്നെയാണു ജാവേദിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

∙ സുജിത്തിന്റെ സങ്കടം, കേരളത്തിന്റെയും

കായികകേരളത്തിന്റെ നൊമ്പരമായിരുന്നു ഏഷ്യാഡ് ഇരട്ട മെഡൽ ജേതാവും അത്‌ലീറ്റുമായ മുരളി കുട്ടന്റെ വേർപാട്. 2010 ഡിസംബറിൽ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സ്‌റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന സംസ്‌ഥാന സ്‌കൂൾ അത്‌ലറ്റിക്‌സിൽ വേഗതയേറിയ ഓട്ടക്കാരായത് മുരളിയുടെ മകൻ സുജിത് കുട്ടനാണ്. നെഞ്ചുവേദനയെത്തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലായ മുരളിയുടെ വേർപാട് പുലർച്ചെയായിരുന്നു. മകന്റെ വിജയം മാത്രം കൊതിച്ചിരുന്ന അച്‌ഛന്റെ മരണവാർത്ത മകനെ അറിയിക്കേണ്ടെന്നായിരുന്നു അമ്മ ഒളിംപ്യൻ മേഴ്‌സിക്കുട്ടന്റെ തീരുമാനം. അച്‌ഛന്റെ വിയോഗമറിയാതെ കുതിച്ച സുജിത് 100 മീറ്ററിലെ സംസ്‌ഥാന റെക്കോർഡിന് ഒപ്പമെത്തി. സുജിത് കുട്ടൻ സ്‌കൂൾ കായികമേളയിലെ വേഗമേറിയ താരമായി. പിന്നാലെ അച്ഛന്റെ വേർപാട് സുജിത് അറിഞ്ഞു. സുജിത്തിനൊപ്പം കായികകേരളവും ആ നൊമ്പരത്തിന്റെ വേദന അറിഞ്ഞു.

