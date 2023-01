ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ സൗദി അരങ്ങേറ്റം പിഎസ്ജിക്കെതിരെ, മെസ്സി ഇറങ്ങുമോ?

റിയാദ്∙ സൂപ്പർതാരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ സൗദിയിലെ അരങ്ങേറ്റം ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് പിഎസ്ജിക്കെതിരെ ആയേക്കുമെന്ന് ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ സൗദി ക്ലബ് അൽ നസറിന്റെ പരിശീലകൻ റൂഡി ഗാർഷ്യ. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്– എവർട്ടൻ മത്സരത്തിനു ശേഷം ആരാധകന്റെ ഫോൺ തട്ടിമാറ്റിയ സംഭവത്തിൽ ഇംഗ്ലിഷ് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെ 2 മത്സരങ്ങളിൽനിന്നു വിലക്കിയിരുന്നു.

എന്നാൽ, 19ന് പിഎസ്ജിക്കെതിരെയുള്ള സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ അൽ നസർ–അൽ ശബാബ് സംയുക്ത ടീമിൽ കളിക്കുന്നതിനു വിലക്ക് ബാധകമല്ല. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ലയണൽ മെസ്സിയുടെയും കിലിയൻ എംബപെയുടെയും ക്ലബ്ബായ പിഎസ്ജിക്കെതിരെയാകും സൗദിയിലെ ആദ്യ മത്സരം. മെസ്സി, എംബപെ തുടങ്ങിയവർ പിഎസ്ജി ടീമിൽ കളിക്കുമോയെന്നതിനു സ്ഥിരീകരണമായിട്ടില്ല.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിലാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെ അൽ നസർ അവതരിപ്പിച്ചത്. കരാർ പ്രകാരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് പ്രതിവർഷം 20 കോടി യൂറോ (ഏകദേശം 1,775 കോടി രൂപ) ലഭിക്കുമെന്നു റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. സൗദിയുടെ ഫുട്ബോൾ അംബാസഡറായും താരം പ്രവർത്തിക്കും. 2030ൽ ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാനുള്ള സൗദിയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇത് ഊർജമേകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. രണ്ടര വർഷത്തേക്കാണ് അൽ നസർ ക്ലബുമായി റൊണാൾ‍ഡോയ്ക്കു കരാറുള്ളത്.

ഖത്തർ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റിനിടെയാണ് റൊണാൾഡോയും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡും രമ്യമായി വേർപിരിഞ്ഞത്. വിവാദ അഭിമുഖത്തിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ക്ലബ് ഉടമകളെയും കോച്ചിനെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചതാണ് വേർപിരിയലിൽ കലാശിച്ചത്. 40 വയസ്സോടെ പ്രഫഷനൽ കരിയറിൽ നിന്നു വിരമിക്കുമെന്നു താരം നേരത്തേ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. പുതിയ കരാർ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തേഴുകാരനായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ അവസാനത്തെ ക്ലബ് ആകും അൽ നസർ.

