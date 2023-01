യുണൈറ്റഡ്, ന്യൂകാസിൽ ലീഗ് കപ്പ് സെമിയിൽ

ലണ്ടൻ ∙ ചാൾട്ടൻ അത്‌ലറ്റിക്കിനെതിരെ 3–0 വിജയവുമായി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ലീഗ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ സെമിഫൈനലിൽ കടന്നു. പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ മാർക്കസ് റാഷ്ഫഡാണ് അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ (90, 90+4) യുണൈറ്റഡിന്റെ രണ്ടു ഗോൾ നേടിയത്. 21–ാം മിനിറ്റിൽ ആന്തണി ആദ്യഗോൾ നേടി. ലെസ്റ്റർ സിറ്റിയെ 2–0നു തോൽപിച്ച് ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡും സെമിയിലെത്തി.



English Summary: United and Newcastle in the league cup semi-finals