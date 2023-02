ക്ലബ് ലോകകപ്പ്: റയൽ മഡ്രിഡ് ഫൈനലിൽ, എതിരാളികൾ അൽ ഹിലാൽ

റാബത് (മൊറോക്കോ) ∙ ഈജിപ്ഷ്യൻ ക്ലബ് അൽ അഹ്‌ലിയെ 4–1നു തകർത്ത് റയൽ മഡ്രിഡ് ക്ലബ് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനലിൽ. വിനീസ്യൂസ് ജൂനിയർ (42–ാം മിനിറ്റ്), ഫെഡറിക്കോ വാൽവെർദെ (46), റോഡ്രിഗോ (90+2), സെർജിയോ അരിബാസ് (90+8) എന്നിവരാണ് റയലിന്റെ സ്കോറർമാർ.

അലി മൗലോൽ 65–ാം മിനിറ്റിൽ പെനൽറ്റിയിലൂടെ അൽ അഹ്‌ലിയുടെ ആശ്വാസഗോൾ നേടി. ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ഫൈനലിൽ റയൽ സൗദി അറേബ്യൻ ക്ലബ് അൽ ഹിലാലിനെ നേരിടും. ക്ലബ് ലോകകപ്പിൽ എട്ടാം കിരീടമാണ് റയൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.



