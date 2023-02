ഒടുവിലെ 5 കളിയിലും ജയം, മിന്നും ഫോമിൽ ബെംഗളൂരു; പനിച്ചൂടില്ല, ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കളിച്ചൂട്!

ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ പരിശീലനത്താവളമായ യെലഹങ്കയിൽ ‘എയ്റോ ഇന്ത്യ ഷോ’യ്ക്കു തയാറെടുക്കുന്ന യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ ഇരമ്പിപ്പറക്കലിനു കീഴിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പടയൊരുക്കത്തിനും ഇന്നലെ വീറുറ്റ പോരാട്ടത്തിന്റെ മുഖമായിരുന്നു. തലയ്ക്കു മീതെ തലങ്ങും വിലങ്ങും വട്ടമിട്ട സുഖോയ് –30 ഫൈറ്റ് ജെറ്ററുകളും അതിശയച്ചിറകുകൾ വിരിയിച്ച സൂര്യകിരൺ സംഘവും വിസ്മയം സൃഷ്ടിച്ചു സാംരഗ് ഹെലികോപ്റ്ററുകളുമെല്ലാം ചേർന്നൊരുക്കിയ പ്രകമ്പനത്തിന്റെ അകമ്പടിയിൽ എഫ്സി ഡക്കാൻ ബെംഗളൂരുവിന്റെ മൈതാനത്ത് ഇവാൻ വുക്കൊമനോവിച്ചും സംഘവും ആയുധങ്ങൾ തേച്ചുമിനുക്കി. ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ നോക്കൗട്ടിലേക്ക് ഇരമ്പിക്കയറാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും ആവേശവും തെളിഞ്ഞുനിന്ന പടയൊരുക്കവുമായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്നു ബെംഗളൂരു എഫ്സിയുടെ പോർമുഖത്തേയ്ക്ക് ഇരമ്പിക്കയറും. നീലപ്പടയുടെ കോട്ടയായ െബംഗളൂരു ശ്രീകണ്ഠീരവ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നിർണായക പോരാട്ടം.



∙ വേണം ഒരേയൊരു ജയം

ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് പോയിന്റ് ടേബിളിൽ 31 പോയിന്റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. സീസണിൽ 3 മത്സരം ബാക്കിനിൽക്കേ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇനി േവണ്ടത് ഒരേയൊരു ജയം മാത്രം. മോഹൻ ബഗാനും ഹൈദരാബാദിനുമെതിരായ അഗ്നിപരീക്ഷകൾക്കു കാത്തുനിൽക്കാതെ, ബദ്ധവൈരികൾ കൂടിയായ ബെംഗളൂരുവിന്റെ മടയിലേക്ക് ഇരമ്പിക്കയറി ലക്ഷ്യം കാണാനാകും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ശ്രമം. കൊച്ചി വേദിയായ സീസണിലെ ആദ്യ കണ്ടുമുട്ടലിൽ 3–2 നു ബെംഗളൂരുവിനെ തുരത്തിയ കരുത്ത് ഇവിടെയും തുണയ്ക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണു മഞ്ഞപ്പടയുടെ കളത്തിലിറക്കം. എന്നാൽ, കൊച്ചിയിൽ കണ്ട ബെംഗളൂരുവല്ല ഇന്നു കാണാൻ പോകുന്ന ബെംഗളൂരു എന്നത് ഏറ്റുമുട്ടലിനെ പ്രവചനാതീതമാക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 5 മത്സരങ്ങളിലും വിജയം കണ്ട് ആളിക്കത്തുന്ന ഫോമിലാണു ബെംഗളൂരു എഫ്സി, കളത്തിലും ഗാലറിയിലും തീപിടിപ്പിക്കുന്ന പതിവുള്ള ‘കേരളപ്പോരിനായി’ ഇറങ്ങുന്നത്.

ബെംഗളൂരു എഫിസിക്കെതിരായ മത്സരത്തിനു മുന്നോടിയായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരങ്ങള്‍ പരിശീലനത്തിനിടെ. ചിത്രം: റെജു അർനോൾഡ് ∙ മനോരമ

17 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നു 25 പോയിന്റുമായി ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് നിലവിൽ ബെംഗളൂരുവിന്റെ നിൽപ്പ്. ഇന്നലെ ഹൈദരാബാദ് എഫ്സിക്കെതിരെ ഒഡീഷ എഫ്സി വിജയം കുറിച്ചതോടെയാണു ബെംഗളൂരു പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒരു പടി ഇറങ്ങി ഏഴാമതായത്. ഒഡീഷയുടെ വിജയം ബെംഗളൂരുവിനെ ഒരു സ്ഥാനം പിന്നോട്ടടിച്ചെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ അകറ്റിയതു ഉറപ്പായ നോക്കൗട്ട് പ്രവേശനത്തിൽ നിന്നാണ്. ഹൈദരാബാദിനെതിരെ ഒഡീഷ പരാജയത്തിലേക്കു വീണിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നു ബെംഗളൂരുവിൽ കളത്തിലിറങ്ങും മുൻപേ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് നോക്കൗട്ട് എൻട്രി ഒരുങ്ങിയേനെ. ജീവൻമരണപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഹൈദരാബാദിനോടു കീഴടങ്ങിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ 31 പോയിന്റിനെ തൊടാനാകാത്ത അകലത്തിൽ ചെന്നവസാനിക്കുമായിരുന്നു ഒഡീഷയുടെ പ്രയാണം.

∙ വേണം മാറ്റത്തിന്റെ കരുത്ത്

ബെംഗളൂരു എഫിസിക്കെതിരായ മത്സരത്തിനു മുന്നോടിയായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരങ്ങള്‍ പരിശീലനത്തിനിടെ. ചിത്രം: റെജു അർനോൾഡ് ∙ മനോരമ

എതിരാളികളുടെ തട്ടകത്തിൽ കളി മറക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ ദൗർബല്യം മുതലെടുക്കാനാകും ആതിഥേയർ ഇന്നു തയാറെടുക്കുന്നത്. 8 എവേ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നു 3 ജയവും ഒരു സമനിലയും മാത്രമാണ് ഈ സീസണിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നേട്ടം. കൊച്ചിയിലെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് കേരള ടീം സ്വന്തമാക്കിയ 21 പോയിന്റുകളുടെയും വരവ്. എവേ മത്സരങ്ങളിലെ സമ്മർദം മറികടക്കാൻ ശാരീരികമായും മാനസികമായും തയാറെടുക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കോച്ച് ഇവാൻ വുക്കൊമനോവിച്ച് അതിനു പരിഹാരവും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ. ഗോളിനു വഴിവയ്ക്കുന്ന വ്യക്തിഗത പിഴവുകളില്ലാത്ത, അച്ചടക്കവും ഏകാഗ്രതയുമുള്ള പ്രകടനമാണു നിർണായക പോരാട്ടത്തിന് മുൻപായി ഇവാൻ കളിക്കാരിൽ നിന്നാവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

∙ വരട്ടേ, ഒത്തിണക്കവും

ലീഗിൽ ഇടയ്ക്കു നഷ്ടമായ ഒത്തിണക്കം കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈയിൻ എഫ്സിക്കെതിരെ കുറച്ചെങ്കിലും തിരികെപ്പിടിക്കാനായതിന്റെ ഉണർവ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പാളയത്തിലുണ്ട്. ചെന്നൈയിനെതിരെ കളത്തിലെത്തി കണ്ണടച്ചു തുറക്കും മുൻപേ ഒരു ഗോൾ വീണത് ആഘാതമായല്ല, ആഘോഷമായാണു അഡ്രിയൻ ലൂണയും സംഘം ഏറ്റെടുത്തത്. മറുപടി വരുന്നുണ്ടേ എന്നു ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞ ഉശിരൻ പ്രകടനവുമായി ആദ്യ പകുതി അങ്ങേറ്റെടുത്ത ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരങ്ങൾ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പോരാട്ടം നടത്തിയാണ് ഇടവേളയ്ക്കു പിരിഞ്ഞത്.

ബെംഗളൂരു എഫിസിക്കെതിരായ മത്സരത്തിനു മുന്നോടിയായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരങ്ങള്‍ പരിശീലനത്തിനിടെ. ചിത്രം: റെജു അർനോൾഡ് ∙ മനോരമ

കളത്തിൽ കളിക്കാരുടെ സ്ഥാനനിർണയത്തിൽ വന്ന ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും പാസിങ് റേറ്റിൽ വന്ന ഇടിവുമായിരുന്നു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രകടനത്തിലെ പഴയ ആവേശം ചോർത്തിയത്. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ പതിനഞ്ചിലേറെപ്പേരെ ‘വൈറൽ ഫീവർ’ പിടികൂടിയതു വഴി പ്ലേയിങ് ഇലവനിൽ വരുത്തേണ്ടിവന്ന നിർബന്ധിത മാറ്റങ്ങളിലായിരുന്നു കളി പാളിയത്. ശ്രീകണ്ഠീരവയിൽ ഇറങ്ങുന്ന ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പക്ഷേ, പനിച്ചൂടിൽ നിന്നു മോചിതരായി കളിച്ചൂടിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ പരിപൂർണ സജ്ജരാണ്. പനിബാധ മൂലമുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ പമ്പകടന്നുവെന്ന തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു യെലഹങ്ക വ്യോമത്താവളത്തിനു സമീപം നടത്തിയ പരിശീലനം. ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്ട്രൈക്കർ അപോസ്തലസ് ജിയാനൂ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കളത്തിലിറങ്ങാൻ തയാറെന്നു വാം അപ് സെഷനിൽ നിന്നു വ്യക്തം.

ശ്രീകണ്ഠീരവയുടെ ‘പൾസ്’ അറിയുന്ന മുൻ ബെംഗളൂരു പോരാളികളായ ഹർമൻജ്യോത് ഖബ്രയും നിഷുകുമാറും ഡാനിഷ് ഫാറൂഖ് ബട്ടുമെല്ലാം തികഞ്ഞ ആവേശത്തിലാണ് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. പ്രതിരോധത്തിൽ മാർക്കോ െലസ്കോവിച്ച് ഇക്കുറിയുമില്ല. പരുക്കിൽ നിന്നു മുക്തനായി ശാരീരികക്ഷമത വീണ്ടെടുക്കാത്ത ക്രൊയേഷ്യൻ താരം കൊച്ചിയിൽ നിന്നു ടീമിനൊപ്പം ബെംഗളൂരുവിലേക്കും വന്നിട്ടില്ല.

∙ വരട്ടേ, ഒഡീഷ മോഡൽ

ബെംഗളൂരു എഫിസിക്കെതിരായ മത്സരത്തിനു മുന്നോടിയായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരങ്ങള്‍ പരിശീലനത്തിനിടെ. ചിത്രം: റെജു അർനോൾഡ് ∙ മനോരമ

മൈതാനം മോശമായതിനെ തുടർന്നു പരിശീലനം വെട്ടിച്ചുരുക്കി മടങ്ങേണ്ടിവന്നുവെന്നതു മാത്രമാണ് സ്വീകരിക്കാൻ ആരാധകരേറെയെത്തിയ ആഹ്ലാദത്തിനിടയിലും ബെംഗളൂരുവിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനു കല്ലുകടിയായത്. കരുത്തരായ ഹൈദരാബാദ് എഫ്സിയോട് ഒഡീഷ കീഴടങ്ങിയാൽ നോക്കൗട്ടിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനു ശ്രീകണ്ഠീരവ വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരില്ല എന്ന പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ആരാധകർ. പക്ഷേ, ഒഡീഷയിൽ നിന്നുള്ള സന്തോഷം തേടിയെത്തിയതു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ ആയിരുന്നില്ല, ‘കേരള’ത്തെ മാത്രമായിരുന്നു. ഒഡീഷ വേദിയായ സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ ഗോവയെ കീഴടക്കി കേരളം രാവിലെതന്നെ അതാഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ‘സന്തോഷ’ത്തിൽ പങ്കു ചേരാനായില്ലെങ്കിലും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഒഡീഷ എഫ്സി ഒന്നാന്തരമൊരു ‘സന്ദേശം’ നൽകിയിട്ടുണ്ട് – ചങ്കുപറിച്ചു പോരാടൂ, ഏതു വെല്ലുവിളിയും പൊളിച്ചടുക്കാം. താരത്തിളക്കം നിറഞ്ഞ മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സിക്കൊപ്പം സെമിഫൈനൽ സ്പോട് ഉറപ്പിച്ച ഹൈദരാബാദ് എഫ്സിക്കെതിരെ സ്വന്തം ആരാധകർ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പോരാട്ടമാണ് ഹോസപ് ഗോംബാവു പരിശീലകനായ ഒഡീഷ പുറത്തെടുത്തത്.

കിക്കോഫ് മുതൽ ഹൈദരാബാദിന്റെ ഫൈനൽ തേഡിലേക്കു പന്തും എതിരാളികളും ഇടതടവില്ലാതെ ഇരമ്പിക്കയറിയ മത്സരം.

ബെംഗളൂരു എഫിസിക്കെതിരായ മത്സരത്തിനു മുന്നോടിയായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരങ്ങള്‍ പരിശീലനത്തിനിടെ. ചിത്രം: റെജു അർനോൾഡ് ∙ മനോരമ

ഒരു തോൽവി ഒരു സീസണിനെത്തന്നെ അപഹരിക്കുമെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ കാലും തലയും മെയ്യും ഹൃദയവും ഒരുപോലെ പോരാട്ടത്തിനു വിട്ടുനൽകി ഒഡീഷയുടെ ചുണക്കുട്ടികൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിരുന്നു മൃതസഞ്ജീവനിയായി മാറിയ അദ്ഭുതവിജയം. ഒഡീഷ പകർന്നുതന്ന ഊർജം ബെംഗളൂരുവിനെതിരെ ശ്രീകണ്ഠീരവയിലെ പച്ചപ്പിൽ പ്രസരിപ്പിക്കൂ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. ഐഎസ്എലിലെ നോക്കൗട്ട് മേഖലയിലേക്ക് എയ്റോ ഇന്ത്യ ഷോയിലെ ഫൈറ്ററുകളെപ്പോലെ ഇരമ്പിക്കയറൂ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്.

English Summary: Kerala Blasters Gears up for Match against Bengaluru F.C; Aims Knockout