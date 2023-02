ഫിഫ ദ് ബെസ്റ്റ്; മികച്ച പുരുഷ താരമാകാൻ മെസ്സി, കിലിയൻ എംബപെ, കരിം ബെൻസേമ

സൂറിക് ∙ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മികച്ച പുരുഷ ഫുട്ബോൾ താരത്തിനുള്ള ‘ഫിഫ ദ് ബെസ്റ്റ്’ പുരസ്കാരത്തിന്റെ ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ അർജന്റീന താരം ലയണൽ മെസ്സി, ഫ്രാൻസ് താരങ്ങളായ കിലിയൻ എംബപെ, കരിം ബെൻസേമ എന്നിവർ ഇടം പിടിച്ചു.

മികച്ച വനിതാ താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാര പട്ടികയിൽ അലക്സ് മോർഗൻ (യുഎസ്എ–സാൻ ഡിയോഗോ വേവ് ക്ലബ്), അലക്സിയ പ്യൂട്ടയാസ് (സ്പെയിൻ–ബാർസിലോന ക്ലബ്), ബെത്ത് മീഡ് (ഇംഗ്ലണ്ട്–ആർസനൽ ക്ലബ്) എന്നിവരാണുള്ളത്. അർജന്റീന ദേശീയ ടീം പരിശീലകൻ‌ ലയണൽ സ്കലോനി, റയൽ മഡ്രിഡ് പരിശീലകൻ കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടി, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി പരിശീലകൻ പെപ് ഗ്വാർഡിയോള എന്നിവർ മികച്ച പുരുഷ ടീം പരിശീലകനുള്ള പട്ടികയിലെത്തി.

മികച്ച വനിതാ ടീം കോച്ചിനുള്ള മൂന്നംഗ പട്ടികയിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ടീം പരിശീലക സറീന വീമാൻ, ബ്രസീൽ ടീം പരിശീലക പിയ സുൻഡ്ഹെയ്ജ്, ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് ഒളിംപിക് ലയോൺ പരിശീലക സോണിയ ബോംപാസ്റ്റർ എന്നിവരാണുള്ളത്. 27ന് പാരിസിലാണ് ‘ഫിഫ ദ് ബെസ്റ്റ്’ പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം.

