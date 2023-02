ബെംഗളൂരു∙ ഐഎസ്എൽ ഫുട്ബോളിൽ ഒന്നാമതുള്ള മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സിക്ക് സീസണിലെ ആദ്യ പരാജയം. ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ബെംഗളൂരു എഫ്സി മുംബൈയെ 2–1ന് തോൽപിച്ചു. സുനിൽ ഛേത്രി (57–ാം മിനിറ്റ്), ഹാവി ഹെർണാണ്ടസ് (70) എന്നിവർ ബെംഗളൂരുവിനായി ഗോൾ നേടിയപ്പോൾ മുർതാദ ഫോൾ (77) മുംബൈയുടെ ഗോൾ നേടി. ജയത്തോടെ ബെംഗളൂരു നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തി പ്ലേ ഓഫ് സാധ്യത സജീവമാക്കി.



English Summary: ISL football first defeat of the season for Mumbai City FC