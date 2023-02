സൗദി ലീഗിലും ഗോളടി തുടർന്ന് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ; 3 മത്സരങ്ങളിൽ 2 ഹാട്രിക്, റെക്കോർഡ്

ജിദ്ദ ∙ സൗദി പ്രോ ലീഗിലും ഗോളടി തുടർന്ന് സൂപ്പർതാരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ കുതിപ്പ്. ഒടുവിൽ കളിച്ച മൂന്നു മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന് അൽ നസറിനായി റൊണാൾഡോ കുറിച്ചത് രണ്ടു ഹാട്രിക്കുകൾ. താരത്തിന്റെ ഗോളടിമികവിൽ ഏറ്റവുമൊടുവിൽ അൽ നസർ തോൽപ്പിച്ചത് ദമാക് എഫ്സിയെ. ഏകപക്ഷീയമായ മൂന്നു ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു അൽ നസറിന്റെ വിജയം.

ഈ മൂന്നു ഗോളുകളും സ്വന്തം പേരിലാക്കിയാണ് റൊണാൾഡോ സീസണിലെ രണ്ടാം ഹാട്രിക് സ്വന്തമാക്കിയത്. 18-ാം മിനിറ്റിൽ അൽ നസറിനു ലഭിച്ച പെനൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ഗോളടിക്കു തുടക്കമിട്ട റൊണാൾഡോ 23, 44 മിനിറ്റുകളിലായാണ് ഹാട്രിക് പൂർത്തിയാക്കിയത്.

വിജയത്തോടെ 18 കളികളിൽനിന്ന് 43 പോയിന്റുമായി അൽ നസർ ലീഗിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തി. ഇത്ര തന്നെ കളികളിൽനിന്ന് 41 പോയിന്റുമായി അൽ ഇത്തിഹാദാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. ദമാക് എഫ്സിയാകട്ടെ, 18 കളികളിൽനിന്ന് 22 പോയിന്റുമായി ഏഴാം സ്ഥാനത്തു തുടരുന്നു.

പ്രഫഷനൽ ഫുട്ബോളിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ 62–ാം ഹാട്രിക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിറന്നത്. ഈ ഹാട്രിക്കുകളിൽ 30 എണ്ണം റൊണാൾഡോ 30 വയസ്സിനു മുൻപു നേടിയതാണ്. സേഷിക്കുന്ന 32 ഹാട്രിക്കുകൾ 30 വയസ്സ് പിന്നിട്ടതിനു ശേഷവും!

സൗദി പ്രോ ലീഗിൽ അരങ്ങേറിയതു മുതൽ ആകെ എട്ടു ഗോളുകളാണ് റൊണാൾഡോയുടെ സമ്പാദ്യം. ഇതിൽ രണ്ട് ഹാട്രിക്കുകളുമുണ്ട്. നിലവിൽ ഫെറാസ് അൽബ്രികൻ, ഒഡിയോൻ ഇഗാലോ എന്നിവർക്കൊപ്പം ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പോരാട്ടത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ. അൽ നസറിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ സഹതാരമായ ടാലിസ്കയാണ് 13 ഗോളുകളുമായി പട്ടികയിൽ മുന്നിൽ.

English Summary: Cristiano Ronaldo completes second hat-trick in three games, single-handedly wins match for Al Nassr