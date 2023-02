റൊണാൾഡോയ്ക്കൊപ്പമുള്ള അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് മോഡൽ; മെസ്സിയെയും വിട്ടില്ല

ലിസ്ബൺ∙ പോർച്ചുഗീസ് സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്കൊപ്പമുള്ള അശ്ലീല വിഡിയോ കൈവശമുണ്ടെന്ന അവകാശവാദവുമായി ചിലിയൻ ‍മോ‍ഡൽ ഡാനിയേല ഷാവേസ്. ഫുട്ബോൾ താരത്തിനൊപ്പമുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഡാനിയേല ട്വിറ്ററിലാണു വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെ ടാഗ് ചെയ്താണ് ഡാനിയേല ട്വിറ്ററിൽ നീണ്ട കുറിപ്പുകളിട്ടത്.

ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെ മാനിച്ച് വിഡിയോ ഒരിക്കലും പുറത്തുവിടില്ലെന്നും അവർ പ്രതികരിച്ചു. വിഡിയോയിൽ പൂർണ നഗ്നരായതുകൊണ്ട് പുറത്തിറക്കില്ലെന്നും ഡാനിയേല വാദിക്കുന്നു. അർജന്റീന താരം ലയണൽ മെസ്സിയെക്കുറിച്ചും ഡാനിയേല ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അർജന്റീനയുടെ നമ്പർ. 10 താരം മറ്റൊരു യുവതിയുമായി ഡേറ്റിങ്ങിനു പോയ കാര്യം തനിക്കറിയാമെന്ന് ഡാനിയേല ഷാവേസ് ആരോപിച്ചു.

അതേസമയം പോര്‍ച്ചുഗീസ് സൂപ്പർ താരം ഇതുവരെ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെന്നു രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് വിട്ട റൊണാൾഡോ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണ് സൗദി അറേബ്യയിലെ അൽ– നസറിനൊപ്പം ചേർന്നത്.

English Summary: Chilean model makes shocking claim, states she has x-rated videos with Ronaldo