മെസ്സി പറഞ്ഞു: ഇനി എല്ലാവരും പോയി ഉറങ്ങുക, ഒരേയൊരു രാജാവ്

പാരിസ് ∙ താൻ ഫിഫ ദ് ബെസ്റ്റ് പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കുന്നതു കാണാൻ ഉറക്കമൊഴിച്ചു കാത്തിരുന്ന മൂന്നു മക്കളോടായി ലയണൽ മെസ്സി ഒടുവിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: ‘മതി, ഇനി എല്ലാവരും പോയി ഉറങ്ങുക! ’

മെസ്സിയുടെ വാക്കുകൾ മക്കൾക്കു മാത്രമല്ല, ആരാധകർക്കും വിമർശകർക്കും കൂടിയുള്ളതാണ്; ലോകകപ്പ് നേട്ടത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രയാണത്തിൽ തന്നോടൊപ്പം തപിച്ചവർക്കും അക്കാരണം കൊണ്ടു മാത്രം തന്നെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും. ഏഴാം തവണയാണ് ലോക ഫുട്ബോളർക്കുള്ള ഫിഫയുടെ പുരസ്കാരം മെസ്സിയെ തേടിയെത്തുന്നത്. ഒരു തവണ ഫിഫ വേൾഡ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ഇയർ, 4 തവണ ഫിഫ ബലോൻ ദ് ഓർ, 2 തവണ ഫിഫ ദ് ബെസ്റ്റ് എന്നിവയാണ് മെസ്സി നേടിയത്.

ഖത്തർ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഹാട്രിക് നേടി അർജന്റീനയുടെ ജയത്തിലെ ‘അനായാസത’ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞ ഫ്രാൻസ് താരം കിലിയൻ എംബപെ, ലോകകപ്പിൽ കളിക്കാതെ തന്നെ അന്തിമപട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ച റയൽ മഡ്രിഡ് താരം കരിം ബെൻസേമ എന്നിവരെയാണ് മെസ്സി പിന്നിലാക്കിയത്. ഫിഫ അംഗങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളുടെ ദേശീയ ടീം ക്യാപ്റ്റൻമാരും പരിശീലകരും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്ത വോട്ടെടുപ്പിൽ മെസ്സിക്കു കിട്ടിയത് 52 പോയിന്റ്. എംബപെ 44 പോയിന്റും ബെൻസേമ 34 പോയിന്റും നേടി.

തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വർഷമാണ് മികച്ച വനിത താരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ബാർസിലോന മിഡ്ഫീൽഡർ അലക്സിയ പ്യൂട്ടയാസ് സ്വന്തമാക്കുന്നത്. ബാർസിലോന വനിതാ ടീമിനു സ്പെയിനിലെ 3 കിരീടങ്ങളും നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച പ്യൂട്ടയാസ് ടീമിനെ യുവേഫ വനിതാ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ലോകം ആശ്ചര്യത്തോടെ കണ്ട ഗോളിനാണ് ഇത്തവണത്തെ ഫിഫ പുസ്കാസ് പുരസ്കാരം. പോളണ്ടിൽ നിന്നുള്ള മാർസിൻ ഒലെക്സിക്കാണ് മുൻ ഹംഗറി ഫുട്ബോൾതാരം ഫെറങ്ക് പുസ്കാസിന്റെ പേരിലുള്ള പുരസ്കാരം. 23–ാം വയസ്സിൽ അപകടത്തിൽ ഇടതുകാൽ നഷ്ടമായ ഒലെക്സി പോളണ്ട് ക്ലബ് വാർറ്റ പൊസ്നാന്റെ അംഗപരിമിതർക്കുള്ള ടീമിൽ അംഗമാണ്. കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ നേടിയ അക്രോബാറ്റിക് ഗോളാണ് ഒലെക്സിയെ പുരസ്കാരത്തിലെത്തിച്ചത്.

മാർസിൻ ഒലെക്സി (ഇടത്) ഗോൾ നേടുന്നു.

ഫിഫ ദ് ബെസ്റ്റ് 2022 പുരസ്കാരങ്ങൾ:

പുരുഷ താരം: ലയണൽ മെസ്സി (അർജന്റീന, പിഎസ്ജി)

വനിതാ താരം: അലക്സിയ പ്യൂട്ടയാസ് (സ്പെയിൻ, ബാർസിലോന)

വനിതാ ടീം കോച്ച്: സറീന വീഗ്‌മാൻ (ഇംഗ്ലണ്ട്)

പുരുഷ ടീം കോച്ച്: ലയണൽ സ്കലോനി (അർജന്റീന)

വനിതാ ഗോൾകീപ്പർ: മേരി എർപ്സ് (ഇംഗ്ലണ്ട്, മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്)

പുരുഷ ഗോൾകീപ്പർ: എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസ് (അർജന്റീന, ആസ്റ്റൺ വില്ല)

മികച്ച ഗോൾ (പുസ്കാസ് പുരസ്കാരം): മാർസിൻ ഒലെക്സി (വാർറ്റ പൊസ്‌നാൻ–പോളണ്ട്)

ഫാൻ അവാർഡ്: അർജന്റീന ആരാധകർ

ഫെയർപ്ലേ: ലൂക്ക ലോഷോഷ്‌വിലി (ഓസ്ട്രിയൻ ക്ലബ് വൂൾവ്സ്ബർഗറിന്റെ താരം,

മത്സരത്തിനിടെ കൂട്ടിയിടിച്ചു വീണ് ബോധം നഷ്ടമായ എതിർ ടീം താരത്തിന്

യഥാസമയം പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകിയതിനാണ് പുരസ്കാരം)

English Summary : FIFA the best award to Lionel Messi