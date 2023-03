ജസ്റ്റ് ഫൊണ്ടെയ്ൻ വിടവാങ്ങി

പാരിസ്∙ ഒരു ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയ താരം എന്ന റെക്കോർഡിന് ഉടമയായ മുൻ ഫ്രാൻസ് ഫുട്ബോളർ ജസ്റ്റ് ഫൊണ്ടെയ്ൻ (89) വിടവാങ്ങി. 1958 ലോകകപ്പിലാണ് 6 കളികളിലായി 13 ഗോൾ നേടി ഫൊണ്ടെയ്ൻ റെക്കോ‍ർഡിട്ടത്. 6 പതിറ്റാണ്ടിനു ശേഷവും ആ റെക്കോർഡ് മറികടക്കാൻ ഒരു താരത്തിനും സാധിച്ചിട്ടില്ല.



ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് റീംസാണ് മരണവാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചത്. റീംസിന്റെ മുൻ സ്ട്രൈക്കറായിരുന്നു ഫൊണ്ടെയ്ൻ.

ഫ്രാൻസിനായി 21 മത്സരങ്ങളിലായി 30 ഗോൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. 283 ക്ലബ് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ഫൊണ്ടെയ്ൻ 259 ഗോളും സ്വന്തമാക്കി.

റീംസിനൊപ്പം 3 ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് കിരീടം ഫൊണ്ടെയ്ൻ‌ നേടി. 1959 യൂറോപ്യൻ കപ്പിൽ 10 ഗോൾ നേടി ടോപ് സ്കോററായി. തുടർച്ചയായുള്ള പരുക്ക് മൂലം 28–ാം വയസ്സിൽ വിരമിച്ച ഫൊണ്ടെയ്ൻ ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ് പിഎസ്ജിയുടെ പരിശീലകനായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

