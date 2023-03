‘ബെംഗളൂരുവിന്റെ ഗോൾ റഫറിയുടെ പിഴവ്, റീകിക്ക് എടുപ്പിക്കണമായിരുന്നു’: തീരാതെ വിവാദം

ബെംഗളൂരു∙ ഇന്ത്യന്‍ സൂപ്പർ ലീഗിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ ബെംഗളൂരു എഫ്സി താരം സുനിൽ ഛേത്രിക്ക് ഗോൾ അനുവദിച്ചതിലെ വിവാദങ്ങൾ കെട്ടടങ്ങുന്നില്ല. മത്സരം നിയന്ത്രിച്ച റഫറി ക്രിസ്റ്റൽ ജോണിന്റെ തീരുമാനം തെറ്റായിപ്പോയെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മുൻ റഫറിമാർ പ്രതികരിച്ചതായി ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

‘‘അതു റഫറിയുടെ പിഴവാണെന്നു വ്യക്തമാണ്. എതിർ ടീമിന് അപകടകരമായ ഏരിയയിലാണ് ബെംഗളൂരുവിന് ഫ്രീകിക്ക് അനുവദിച്ചത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പ്രതിരോധ താരങ്ങളും ഗോൾ കീപ്പറും തയാറായ ശേഷമേ കിക്കെടുക്കാൻ അനുവദിക്കാവൂ. അതു റഫറി ശ്രദ്ധിക്കണമായിരുന്നു. റഫറിയുടെ നടപടി തെറ്റാണ്.’’– ദേശീയ തലത്തിൽ മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുള്ള റഫറി ഒരു മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

‘‘ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ വിഡിയോ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി സംവിധാനം (വാർ) ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ഈ തീരുമാനം പിൻവലിക്കുമായിരുന്നു.’’– മുന്‍ റഫറി വ്യക്തമാക്കി. ബെംഗളൂരുവിനെക്കൊണ്ട് റീകിക്ക് എടുപ്പിക്കണമായിരുന്നെന്നും അഭിപ്രായം ഉയർന്നു. എക്സ്ട്രാ ടൈമിലെ ഫ്രീകിക്ക് ഗോള്‍ നേട്ടത്തിലാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ കീഴടക്കി ബെംഗളൂരു സെമിയിലെത്തിയത്. മുംബൈ സിറ്റിയാണ് സെമിയിൽ ബെംഗളൂരുവിന്റെ എതിരാളികൾ.

ബെംഗളൂരു ഗോള്‍ നേ‍ടിയതിനു പിന്നാലെ പരാതിയുമായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരങ്ങൾ റഫറി ക്രിസ്റ്റൽ ജോണിനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും അതു ഗോൾ തന്നെയാണെന്ന നിലപാടിൽ റഫറി തുടരുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പരിശീലകൻ ഇവാന്‍ വുക്കൊമാനോവിച് ടീമിനെ തിരികെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു. എക്സ്ട്രാ ടൈം അവസാനിച്ചതോടെ ബെംഗളൂരു വിജയിച്ചതായി റഫറി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

