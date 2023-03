ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ വിലക്കിന് സാധ്യത കുറവ്; പരിശീലകന് സസ്പെൻഷൻ കിട്ടുമോ?

ബെംഗളൂരു∙ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗില്‍ ബെംഗളൂരു എഫ്സിക്കെതിരായ നോക്കൗട്ട് പോരാട്ടത്തിനിടെ കളി നിർത്തിവച്ച് ഗ്രൗണ്ട് വിട്ട കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ വിലക്ക് ഉണ്ടായേക്കില്ലെന്നു റിപ്പോർട്ട്. സാഹചര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം അനുസരിച്ച് ഐഎസ്എൽ അധികൃതർക്കു നടപടിയെടുക്കാമെങ്കിലും ക്ലബ്ബിനെ വിലക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നിയമ പ്രകാരം ഒരു ടീം മത്സരം പൂർത്തിയാക്കാതെ ഗ്രൗണ്ട് വിടുകയാണെങ്കിൽ എതിരാളികള്‍ 3-0ന് വിജയിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കാം.

വൻ തുക പിഴ ചുമത്തുക, അടുത്ത സീസണിൽ പോയിന്റുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക, ലീഗിൽനിന്നു സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ നടപടികളാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ മത്സരം പൂർത്തിയാക്കാതെ ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടാൽ ടീമുകൾക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കുക. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരായ നടപടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് സംഘാടകരായ എഫ്എസ്ഡിഎല്ലാണ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക.

‘‘ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ നടപടിയായാണ് ഒരു ടീമിനെ വിലക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലകനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വലിയ തുക പിഴ ചുമത്താനും പോയിന്റുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുമാകും.’’– ഐഎസ്എല്‍ സംഘാടകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങളിൽനിന്നു വിവരം ലഭിച്ചതായി ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ക്ലബ്ബിനെ വിലക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നാണു വിവരം.

ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ‌ ലീഗിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് മത്സരത്തിനിടെ ഒരു ടീം ഗ്രൗണ്ട് വിടുന്നത്. റഫറിയുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നീക്കം. വിവാദ ഗോളിനേക്കുറിച്ച് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീം തന്നെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിക്കുമെന്നാണു കൊച്ചിയിലെത്തിയ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പരിശീലകൻ ഇവാൻ‌ വുക്കൊമാനോവിച്ച് പറഞ്ഞത്.

English Summary: FSDL to take actions against Kerala Blasters