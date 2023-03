വിവാദ ഗോളിൽ ക്ലബ് പ്രതികരിക്കുമെന്ന് ഇവാൻ; ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് രാഹുൽ, മിണ്ടാതെ ലൂണ

കൊച്ചി ∙ വിമാനത്താവളത്തിൽ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ മഞ്ഞപ്പടയുടെ സ്നേഹാരവങ്ങൾ, മഞ്ഞ റോസാപ്പൂക്കൾ സമ്മാനിച്ചുള്ള വരവേൽപ്... അവയെല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങവേ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കോച്ച് ഇവാൻ വുക്കൊമനോവിച് പറഞ്ഞു: ‘നിങ്ങളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ആരാധകർ. പിന്തുണയ്ക്കു നന്ദി. വീണ്ടും കാണാം’.

ഹൃദയം തകർത്തൊരു വിവാദ ഗോളിൽ ഐഎസ്എൽ പ്ലേഓഫിൽ പുറത്തായെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ മഞ്ഞപ്പടയ്ക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ‘ആശാൻ’ ഇവാൻ വുക്കൊമനോവിച്ചിനും കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ ആരാധകർ സമ്മാനിച്ചത് ഗംഭീര വരവേൽപ്. നൂറു കണക്കിന് ആരാധകരാണു വുക്കൊമനോവിച്ചിനെയും ടീം അംഗങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കാൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയത്. ഉച്ചകഴിഞ്ഞു രണ്ടിനു ശേഷമാണു സംഘം വിമാനത്താവളത്തിനു പുറത്തു വന്നത്.

തന്നെ ചേർത്തു പിടിച്ച ആരാധകരോടു നന്ദി പറഞ്ഞാണു വുക്കൊമനോവിച് മടങ്ങിയത്. കോച്ചിനും ടീമിനും വേണ്ടി ആവേശം നിറഞ്ഞ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ഉയർന്നു.

അതേസമയം സുനിൽ ഛേത്രിയുടെ വിവാദ ഗോളിൽ ബെംഗളൂരു എഫ്സിയോടു പരാജയപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചോ തുടർന്നുണ്ടായ വിവാദങ്ങളെക്കുറിച്ചോ വുക്കൊമനോവിച് പ്രതികരിച്ചില്ല. ക്ലബ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിക്കുമെന്നു മാത്രമായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിനു നൽകിയ മറുപടി.

സംഭവം ദൗർഭാഗ്യകരം എന്നായിരുന്നു യുവതാരം കെ.പി.രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം. പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നു പറഞ്ഞാണു സൂപ്പർ താരം അഡ്രിയൻ ലൂണ വിമാനത്താവളത്തിനു പുറത്തിറങ്ങിയത്.

കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പരിശീലകൻ ഇവാൻ വുക്കൊമാനോവിച് കൊച്ചിയിലെത്തിയപ്പോൾ. വിഡിയോ– ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ

