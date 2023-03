ഛേത്രി പന്തു തൊട്ട ശേഷം റഫറിയുടെ സിഗ്നൽ; ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് സീസൺ വിലക്കോ പിഴയോ?

ബെംഗളൂരു ∙ പെട്ടെന്നൊന്നും അവസാനിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഐഎസ്എലിലെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്–ബെംഗളൂരു എഫ്സി പ്ലേ ഓഫ് മത്സരത്തിലെ ‘ക്വിക്ക് ഫ്രീകിക്ക്’ വിവാദം. വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തിൽ ബെംഗളൂരുവിന് അനുകൂലമായി റഫറി അനുവദിച്ച സുനിൽ ഛേത്രിയുടെ ഫ്രീകിക്ക് ഗോളും അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു മത്സരം പൂർത്തിയാകും മുൻപേ മൈതാനം വിട്ട ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ തീരുമാനവുമെല്ലാം ഈ സീസൺ പൂർത്തിയായാലും ചർച്ചകളിൽ സജീവമായി തുടരും. കളിക്കാരെ തിരികെ വിളിച്ചു മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചു മടങ്ങാനുള്ള ബ്ലാസ്േറ്റഴ്സ് കോച്ച് ഇവാൻ വുക്കൊമനോവിച്ചിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഐഎസ്എലും അഖിലേന്ത്യാ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനും എന്തു നടപടി കൈക്കൊള്ളുമെന്ന ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം വരേണ്ടതുണ്ട്.

ഗതി മാറ്റിയ തീരുമാനം

അധികസമയത്ത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആധിപത്യം വ്യക്തമായ നിമിഷങ്ങളിലായിരുന്നു ഫ്രീകിക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ വിവാദത്തിന്റെ വരവ്. ഇടതു പാർശ്വത്തിൽ ബോക്സിനു മുന്നിൽ കിട്ടിയ സെറ്റ് പീസ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരങ്ങൾ തയാറെടുക്കും മുൻപേ സുനിൽ ഛേത്രി ഗോളാക്കി എന്നതാണ് ആരോപണം.

ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരങ്ങൾ പ്രതിരോധ മതിൽ ഒരുക്കുന്നതിന്റെയും ഗോളി മുന്നോട്ടു നീങ്ങി നിർദേശം നൽകുന്നതിന്റെയും തിരക്കിനിടെയായിരുന്നു വലയിൽ പന്തു വന്നു വീണത്. വിസിൽ മുഴക്കാതെ, തങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ തയാറെടുക്കും മുൻപേ കിക്കിന് അനുമതി കൊടുത്ത റഫറിയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീം പ്രതിഷേധിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. അതോടെയാണു പരിശീലകൻ വുക്കൊമനോവിച് കളിക്കാരെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് തിരികെ വിളിച്ചു ബഹിഷ്കരണത്തിന് നിർദേശം നൽകിയത്.

ഇവാൻ ചെയ്തത് ശരിയോ?

മത്സരം ബഹിഷ്കരിച്ച് ടീമുമായി മടങ്ങിയ കോച്ച് ഇവാൻ വുക്കൊമനോവിച്ചിന്റെ നടപടിക്ക് അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും വാദങ്ങളുയരുന്നുണ്ട്. മത്സരം പകുതിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു മടങ്ങുന്നതു ശരിയായ മാതൃകയല്ലെങ്കിലും വുക്കൊമനോവിച്ചിന്റെ കടുത്ത തീരുമാനം ഐഎസ്എൽ റഫറിയിങ്ങിലെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കു വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഒന്നായാണു മുൻതാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഐഎസ്എലിനോളം പഴക്കമുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ റഫറിമാരുടെ തീരുമാനങ്ങളിലെ പിഴവു സംബന്ധിച്ച പരാതികളും.

മത്സരത്തിനു മുൻപായി റഫറിമാരുടെ കണ്ണു പരിശോധിക്കണമെന്നു മുൻപ് ഐ.എം.വിജയനെപ്പോലൊരു താരം പറഞ്ഞിട്ടുപോലും പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ അധികൃതർക്കായിട്ടില്ല. ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആരാധക വൃന്ദമുള്ള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നിലപാട് വിഎആർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഇന്ത്യൻ ലീഗിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണമാകുമെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്.

അതേസമയം, ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ അനുകൂലിച്ചെത്തിയവരിൽ സ്വന്തം ആരാധകർ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയം. ഒഡീഷ, ചെന്നൈയിൻ പോലുള്ള ടീമുകൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിലപാട് പരസ്യമാക്കി കഴിഞ്ഞു.

ക്വിക്ക് ഫ്രീകിക്കെന്ന വാദം

പ്രതിരോധ മതിലിന്റെയോ എതിരാളികൾ പത്തു വാര അകലം പാലിക്കണ്ടതിന്റെയോ ആവശ്യമില്ലാത്ത ‘ക്വിക്ക് ഫ്രീകിക്ക്’ എന്ന സാങ്കേതികതത്വത്തിൽ പിടിച്ചാണു ബെംഗളൂരു എഫ്സിയും സുനിൽ ഛേത്രിയും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രതിഷേധത്തെ തള്ളുന്നത്. അതിവേഗം കിക്കെടുക്കുന്നതു തടയാൻ എതിരാളി ശ്രമിച്ചാൽ റഫറി മുന്നറിയിപ്പു നൽകണമെന്നാണു നിയമം (ഐഎഫ്എബി നിയമം 13.3). ആദ്യവട്ടം ഛേത്രിയുടെ ശ്രമം അഡ്രിയൻ ലൂണ തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. റഫറിയിൽ നിന്ന് ഇടപെടലൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. രണ്ടാം ശ്രമത്തിൽ ഛേത്രിയുടെ ബൂട്ട് പന്തിൽ സ്പർശിച്ച ശേഷം മാത്രമാണു റഫറി കളി തുടരാനുള്ള ഹാൻഡ് സിഗ്‌നൽ നൽകിയത്.

ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ നടപടി?

മത്സരം പൂർത്തിയാക്കും മുൻപേ കളം വിട്ട ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ മാച്ച് കമ്മിഷണറുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടിക്കു സാധ്യതയുണ്ട്. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പരാതി കൂടി കേട്ട ശേഷമാകും തീരുമാനം. എഐഎഫ്എഫിന്റെ അച്ചടക്ക മാനദണ്ഡമനുസരിച്ചു ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന ടീമിനു 3 ഗോൾ തോൽവിയും 6 ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണു ശിക്ഷ. കുറ്റത്തിന്റെ ഗൗരവമനുസരിച്ചു സീസൺ വിലക്കോ കനത്ത പിഴയോ വരെ ലഭിച്ചേക്കാം.

ജനപ്രീതി കൊണ്ട് ഐഎസ്എലിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള ക്ലബ്ബുകളിലൊന്നായ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ വിലക്കുന്ന സാഹചര്യം ലീഗിനു ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന ആശങ്ക സംഘാടകർക്കുമുണ്ടാകാം. മത്സരത്തിൽ നിന്നു പിൻവാങ്ങിയതു സംബന്ധിച്ചു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഐഎസ്എലിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ശേഷമായേക്കും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം.

English Summary : Fine or ban, punishment is waiting for Kerala Blasters