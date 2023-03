ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ നടപടി വൈകും, വിദേശതാരങ്ങൾ മടങ്ങി; ‘വിലക്കിയാൽ ക്ഷീണം ഐഎസ്എല്ലിന്’

കൊച്ചി ∙ റഫറിയുടെ വിവാദ ഗോൾ തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു ബെംഗളൂരുവിനെതിരായ ഐഎസ്എൽ ഫുട്ബോൾ നോക്കൗട്ട് മത്സരം പൂർത്തിയാക്കാതെ മടങ്ങിയ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരായ നടപടി വൈകിയേക്കും. 18 നു ഫൈനലിനു ശേഷമാകും ഐഎസ്എൽ അധികൃതർ അച്ചടക്ക നടപടി പ്രഖ്യാപിക്കുക.

അതേസമയം, സീസൺ പൂർത്തിയായതോടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരങ്ങൾ കൊച്ചിയിലെ ടീം ക്യാംപ് വിട്ടു. വിദേശതാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മടങ്ങി. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ലെങ്കിലും വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതു പോലുള്ള കടുത്ത ശിക്ഷയ്ക്കു സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് മുൻതാരങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവർ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.

രാജ്യത്തേറ്റവുമധികം ഗേറ്റ് കലക്ഷനും ട്രാവലിങ് ഫാൻസുമുള്ള േകരള ക്ലബ്ബിനെ ലീഗിൽ നിന്നു മാറ്റിനിർത്തുന്നതു പോലുള്ള നടപടി ഐഎസ്എലിനു ക്ഷീണം ചെയ്യുമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ സി.സി.ജേക്കബ് ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ റഫറിമാരുടെ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതോ വിഎആർ സംവിധാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതോ പോലുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ‘ബഹിഷ്കരണം’ ഐഎസ്എലിനെ നിർബന്ധിതരാക്കുമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം വിനു ജോസ് പറഞ്ഞു. സൗദിയിൽ നടന്ന സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫൈനലിലൂടെ ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൽ വിഎആർ സംവിധാനം പരീക്ഷിച്ചു കഴി‍ഞ്ഞു.

