റിയാദ്∙ സൗദി പ്രോ ലീഗിൽ പോർച്ചുഗീസ് സൂപ്പർ‌ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ കളിച്ചിട്ടും അൽ– ഇത്തിഹാദിനെതിരെ അൽ– നസർ ക്ലബിന് തോൽവി. എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണു ഇത്തിഹാദിന്റെ വിജയം. അൽ നസറിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന മത്സരത്തിനു ശേഷം രോഷത്തോടെയാണ് റൊണാൾഡോ ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടത്. മത്സരത്തിലുടനീളം അർജന്റീന സൂപ്പർ താരം ലയണൽ‌ മെസ്സിയുടെ പേര് ഉറക്കെ വിളിച്ചാണ് ഇത്തിഹാദ് ആരാധകർ റൊണാൾഡോയെ നേരിട്ടത്.

കളി കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയ റൊണാൾഡോ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന കുടിവെള്ളത്തിന്റെ കുപ്പികൾ രോഷത്തോടെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചു. മത്സരത്തിനു ശേഷം റൊണാൾഡോയെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത്തിഹാദ് ‘റൊണാൾഡോ എവിടെ?’ എന്നാണു ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന മത്സര ഫലമാണിതെന്നും അടുത്ത മത്സരങ്ങളിലാണു ഇനി ശ്രദ്ധയെന്നും റൊണാൾഡോ കളിക്കു ശേഷം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

സീസണിൽ അൽ നസറിന്റെ രണ്ടാം തോൽവിയാണിത്. അവസാനം നടന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ഗോളടിക്കാൻ റൊണാൾഡോയ്ക്കു സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ആദ്യ പകുതിയിൽ റൊണാൾഡോ മികച്ചൊരു ഷോട്ട് എടുത്തെങ്കിലും ഇത്തിഹാദിന്റെ ഗോള്‍ കീപ്പർ മാർ‌സെലോ ഗ്രോഹെ പന്തു സേവ് ചെയ്തു. ബ്രസീലിയൻ സ്ട്രൈക്കർ റൊമാരീഞ്ഞോയുടെ ഗോളിലാണ് ഇത്തിഹാദ് മുന്നിലെത്തിയത്. ജയത്തോടെ അൽ നസറിനെ പിന്നിലാക്കി അൽ ഇത്തിഹാദ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കെത്തി.

