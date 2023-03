റമദാനിൽ സ്വന്തം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ചെൽസി ഇഫ്താർ വിരുന്നൊരുക്കും; പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ആദ്യം

ലണ്ടൻ∙ റമദാനോട് അനുബന്ധിച്ച് സ്റ്റാംഫോർഡ് ബ്രിജ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇഫ്താർ ഒരുക്കാൻ ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ് ചെൽസി തീരുമാനിച്ചു. ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു ക്ലബ് ആരാധകർക്കായി നോമ്പുതുറ ഒരുക്കുന്നത്. മാർച്ച് 26 ഞായറാഴ്ച സ്റ്റാംഫോർഡ് ബ്രിജ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഗ്രൗണ്ടിന് സമീപം ഇഫ്താർ ഒരുക്കുമെന്നാണ് ചെൽസി ക്ലബ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആരാധകർക്കു പുറമേ നഗരത്തിലെ പള്ളികളിലെത്തുന്ന വിശ്വാസികൾക്കും സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കും ചെൽസി സ്റ്റാഫുകൾക്കൊപ്പം ഇഫ്താറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണമുണ്ടാകും. റമദാന്‍ ടെന്റ് പ്രോജക്ട് എന്ന സംഘടനയുമായി ചേർന്നാണ് ഇഫ്താർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നു ചെൽസി അറിയിച്ചു.

മതസഹിഷ്ണുതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യമെന്നും, വിവിധ മതങ്ങളുടെ ആഘോഷങ്ങളും ഈ വർഷം നടത്തുമെന്നും ക്ലബ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ഇഫ്താർ വിരുന്നിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നതായി ചെൽസി ഫൗണ്ടേഷൻ മേധാവി സൈമൺ ടൈലർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Chelsea FC to host first ever Open Iftar at Stamford Bridge