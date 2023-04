സൂപ്പർ കപ്പിനുള്ള 29 അംഗ ടീമിൽ 11 മലയാളികൾ; ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇവാനുമില്ല, ലൂണയുമില്ല

കൊച്ചി ∙ സൂപ്പർ താരം അഡ്രിയാൻ ലൂണയില്ലാതെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സൂപ്പർ കപ്പ് ഫുട്ബോളിനുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജെസൽ കർണെയ്‌റോ നയിക്കുന്ന 29 അംഗ ടീമിൽ 11 മലയാളികളുണ്ട്. കെ.പി.രാഹുൽ, സഹൽ അബ്ദുൽ സമദ്, എം.എസ്.ശ്രീക്കുട്ടൻ, സച്ചിൻ സുരേഷ്, നിഹാൽ സുധീഷ്, വിബിൻ മോഹനൻ, ബിജോയ് വർഗീസ്, മുഹമ്മദ് അസ്ഹർ, മുഹമ്മദ് അയ്മൻ, മുഹമ്മദ് സഹീഫ്, തേജസ് കൃഷ്ണ എന്നിവരാണ് ടീമിലെ മലയാളി താരങ്ങൾ. ഐ ലീഗ് ജേതാക്കളായ റൗണ്ട് ഗ്ലാസ് പഞ്ചാബാണു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന്റെ ആദ്യ എതിരാളികൾ. മത്സരം 8നു കോഴിക്കോട് ഇഎംഎസ് സ്‌റ്റേഡിയത്തിൽ.



ഐഎസ്എൽ പ്ലേഓഫിൽ മത്സരം തീരുന്നതിനു മുൻപ് കളിക്കാരെ മൈതാനത്തു നിന്നു തിരിച്ചു വിളിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അഖിലേന്ത്യാ ഫുട്ബോൾ ഫെ‍ഡറേഷന്റെ വിലക്കു നേരിടുന്ന മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഇവാൻ വുക്കൊമനോവിച്ചിന്റെ സേവനം ടീമിനു ലഭിക്കില്ല.

സഹപരിശീലകൻ ഇഷ്ഫാഖ് അഹമ്മദിനാകും ചുമതല. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ക്ലബ് അവധി നീട്ടി നൽകിയതിനാൽ അഡ്രിയാൻ ലൂണ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കില്ല. മറ്റു വിദേശ താരങ്ങളെല്ലാം ഐഎസ്എൽ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ടീമിനൊപ്പം പരിശീലനം തുടങ്ങി.

ഗോൾകീപ്പർമാർ: പ്രഭ്‌സുഖൻ സിങ് ഗിൽ, കരൺജിത് സിങ്, സച്ചിൻ സുരേഷ്, മുഹീത് ഷബീർ.

പ്രതിരോധം: വിക്ടർ മോംഗിൽ, മാർക്കോ ലെസ്‌കോവിച്, ഹോർമിപാം റൂയിവ, സന്ദീപ് സിങ്, ബിജോയ് വർഗീസ്, നിഷു കുമാർ, ജെസൽ കർണെയ്‌റോ, മുഹമ്മദ് സഹീഫ്, തേജസ് കൃഷ്ണ.

മധ്യനിര: ഡാനിഷ് ഫാറൂഖ്, ആയുഷ് അധികാരി, ജീക്‌സൺ സിങ്, ഇവാൻ കല്യൂഷ്‌നി, മുഹമ്മദ് അസ്ഹർ, വിബിൻ മോഹനൻ.

മുന്നേറ്റ നിര: ബ്രൈസ് മിറാൻഡ, സൗരവ് മണ്ഡൽ, കെ.പി.രാഹുൽ, സഹൽ അബ്ദുൽ സമദ്, നിഹാൽ സുധീഷ്, ബിദ്യാസാഗർ സിങ്, എം.എസ്.ശ്രീക്കുട്ടൻ, മുഹമ്മദ് അയ്മൻ, ദിമിത്രിയോസ് ഡയമന്റകോസ്, അപ്പോസ്തലസ് ജിയാനു.

English Summary: Ivan and Luna not in the Kerala blasters football team