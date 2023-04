ലിവർപൂൾ താരത്തെ കൈമുട്ടുകൊണ്ട് ഇടിച്ച് റഫറി, പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോൾ മഞ്ഞകാർഡ്- വിഡിയോ

ലിവർപൂൾ∙ വൻ വിവാദത്തിനു വഴിയൊരുക്കി ഇംഗ്ലിഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ലിവർപൂൾ– ആർസനൽ മത്സരം. ഇരു ടീമുകളും രണ്ടു വീതം ഗോളുകൾ നേടി സമനില പാലിച്ച മത്സരത്തിൽ ലിവർപൂൾ താരത്തെ റഫറി ഇടിച്ചതാണു വിവാദമായത്. മത്സരത്തിനിടെ ലിവർപൂളിന്റെ ആൻഡ്രു റോബർട്സണെ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി കോൺസ്റ്റന്റെയ്ൻ ഹാറ്റ്സിഡാകിസ് കൈമുട്ടുകൊണ്ട് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു.

ലൈൻ റഫറിക്ക് അടുത്ത് സംസാരിക്കാനായി ചെന്നപ്പോഴാണ് ലെഫ്റ്റ് ബാക്കായ റോബർട്സണെ റഫറി ഇടിച്ചത്. മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി അവസാനിച്ചതിനു തൊട്ടു പിന്നാലെയായിരുന്നു സംഭവം. റോബർട്സണ്‍ പ്രതിഷേധിച്ചതോടെ പ്രധാന റഫറിയായ പോൾ ടിയേണി താരത്തിന് നേരെ യെല്ലോ കാര്‍ഡ് ഉയർത്തി. ലൈൻ റഫറിക്കെതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഇത്രയും സംഭവിച്ചിട്ടും ലൈൻ റഫറി മാപ്പു പറയാൻ തയാറായിട്ടില്ലെന്ന് ലിവർപൂൾ പരിശീലകൻ യുർഗന്‍ ക്ലോപ് മത്സര ശേഷം പ്രതികരിച്ചു. റഫിക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടി വേണമെന്ന നിലപാടിലാണ് ലിവർപൂൾ ആരാധകർ. മത്സരത്തിൽ മുഹമ്മദ് സലാ (42–ാം മിനിറ്റ്), റോബർട്ട് ഫിർമിനോ (87) എന്നിവരാണ് ലിവർപൂളിനായി ഗോൾ നേടിയത്. ഗബ്രിയേൽ മാർട്ടിനെല്ലിയും (എട്ട്) ഗബ്രിയേൽ ജെസ്യൂസുമാണ് (28) ആർസനലിന്റെ ഗോൾ സ്കോറർമാർ.

