എന്നെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് കരോലിസ് അറിയിച്ചു: ഡയസിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

പനജി∙ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബ് വിടാനുള്ള സാഹചര്യം വിശദീകരിച്ച് മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സിയുടെ അർജന്റീന താരം ഹോർഹെ ഡയസ് പെരേര. ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് 2021–2022 സീസണില്‍ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഡയസ് കഴിഞ്ഞ സീസണിലാണ് മുംബൈ സിറ്റി എഫ്സിയിലെത്തിയത്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ സത്യം അറിയണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഡയസ് പറഞ്ഞു. തന്നെയും കുടുംബത്തെയും ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ആരാധകർ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഡയസ് പ്രതികരിച്ചു.

‘‘കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരുടെ ആവേശം എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. ഞാൻ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അർജന്റീനക്കാരെപ്പോലെയാണ് ഫുട്ബോളിനോടുള്ള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരുടെ താൽപര്യം. ഒരു നാൾ അവിടേക്കു തിരികെയെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നും അവരുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനാകുമെന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.’’– ഡയസ് വ്യക്തമാക്കി.

‘‘കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനായി മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയ ശേഷം ഞാൻ ടീമിൽ തുടരണമെന്നായിരുന്നു കോച്ചിന്റെയും സ്പോർട്ടിങ് ഡയറക്ടറുടേയും താൽപര്യം. ചില ചർച്ചകൾക്കു ശേഷം ക്ലബ് എനിക്ക് ഓഫർ ലെറ്റര്‍ അയച്ചു. അത് ഒപ്പിട്ടശേഷം ഞാൻ തിരിച്ചയച്ചു. ആരാധകരെ ആവേശം കൊള്ളിക്കാനായി സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഇടാൻ ഞാൻ തയാറായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.’’

‘‘അടുത്ത ദിവസമാണ് എനിക്ക് സ്പോർടിങ് ഡയറക്ടർ കരോലിസ് സ്കിൻ‍കിസിന്റെ സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. പരിശീലകൻ ഇവാന്‍ വുക്കൊമാനോവിച്ചിനും കരോലിസിനും മികച്ച വേറെ ഓപ്ഷനുകളുണ്ടെന്നും എന്നെ ആവശ്യമില്ലെന്നുമായിരുന്നു സന്ദേശത്തിൽ. എനിക്ക് അപ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ സാധിച്ചില്ല. കാരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇതാണ് ഫുട്ബോൾ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി.’’

‘‘അതിനു ശേഷം സ്പോർടിങ് ഡയറക്ടർ എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അത് എന്റെ മുഖത്തു നോക്കി പറായാമായിരുന്നു. പരിശീലകൻ എന്നോട് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതു പറയുന്നത്.’’– ഡയസ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഡയസിനെ ക്ലബിൽ നിലനിർത്താനാകുമെന്നു തന്നെയായിരുന്നു പ്രതീക്ഷയെന്ന് ‌കരോലിസ് സ്കിൻകിസ് പ്രതികരിച്ചു. ‘‘ഡയസ് ക്ലബിനൊപ്പം ചേരുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിച്ചത്. എന്നാൽ അതു സംഭവിച്ചില്ല. കാത്തിരിക്കാൻ ഡയസ് തയാറാകുകയായിരുന്നു. അതു നീണ്ടതോടെയാണ് ക്ലബിന് മറ്റ് ഓപ്ഷനുകളിലേക്കു പോകേണ്ടിവന്നത്. ചില സമയങ്ങളിൽ ക്ലബിന്റെ താൽപര്യം കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടിവരും.’’– കരോലിസ് ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

