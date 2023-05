അനുവാദമില്ലാതെ സൗദി സന്ദർശിച്ചു; മെസ്സിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പിഎസ്ജി

പാരിസ്∙ അനുവാദമില്ലാതെ സൗദി അറേബ്യ സന്ദർശിച്ചതിന് അര്‍ജന്റീന ഫുട്ബോൾ താരം മെസ്സിയെ പിഎസ്ജി ക്ലബ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കാണ് സസ്പെൻഷൻ. സസ്പെൻഷൻ കാലത്ത് മെസിക്ക് കളിക്കാനും പരിശീലിക്കാനും അനുമതിയില്ല. സൗദി ടൂറിസം അംബാസഡർ എന്ന നിലയിലാണ് രാജ്യ സന്ദർശനത്തിനായി മെസ്സിയും കുടുംബവും സൗദിയിലെത്തിയത്. 2022 മേയിലാണ് സൗദി ടൂറിസം അതോറിറ്റി (എസ്ടിഎ) മെസ്സിയെ ഔദ്യോഗിക ടൂറിസം ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

English Summary: PSG reportedly suspends Messi for two weeks over Saudi Arabia trip