അനുമതിയില്ലാതെ സൗദി സന്ദർശനം: പിഎസ്ജിയോട് മാപ്പു പറഞ്ഞ് മെസ്സി

പാരിസ്∙ അനുമതിയില്ലാതെ സൗദി യാത്ര നടത്തിയതിൽ ഫ്രഞ്ച് ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബായ പിഎസ്ജിയോട് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സി. തന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലൂടെയാണ് താരം ഖേദപ്രകടനം നടത്തിയത്. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച യാത്ര ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ലെന്നും സഹതാരങ്ങൾക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ഖേദിക്കുന്നുവെന്നും മെസ്സി അറിയിച്ചു.

‘മത്സരശേഷം പതിവുപോലെ ഒരു ദിവസം അവധിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതിയത്. ഈ യാത്ര നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചതായിരുന്നു. അതിനാൽ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നേരത്തെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു...എന്റെ സഹതാരങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ക്ലബിന്റെ നടപടികൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു..’ എന്നാണ് മെസ്സി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചത്.



അനുവാദമില്ലാതെ സൗദി അറേബ്യ സന്ദര്‍ശിച്ചതില്‍ ലയണല്‍ മെസ്സിയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിഎസ്ജി സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കാണ് സസ്പെന്‍ഷന്‍. സസ്പെന്‍ഷന്‍ കാലത്ത് മെസ്സിക്ക് കളിക്കാനും പരിശീലിക്കാനും അനുമതിയില്ല. ഈ കാലയളവില്‍ പ്രതിഫലവും ക്ലബ്ബ് നല്‍കില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. സസ്പെന്‍ഷന്‍ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തുന്ന മെസ്സിക്ക് ഈ സീസണില്‍ ഇനി കളിക്കാനാകുക മൂന്നു മല്‍സരങ്ങള്‍ മാത്രമാകും. ടൂറിസം പ്രചാരണത്തിനായാണ് മെസ്സി സൗദി അറേബ്യയില്‍ എത്തിയത്. പിഎസ്ജി വിടുമെന്നും മെസ്സി അറിയിച്ചിരുന്നു.



English Summary: Lionel Messi says sorry for Saudi trip after PSG suspension