പരിശീലന സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിൽ സഹതാരങ്ങളോട് മാപ്പു ചോദിച്ച് മെസ്സി

പാരിസ് ∙ ടീമിന്റെ പരിശീലന സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കാതെ സൗദി അറേബ്യയിലേക്കു പോയതിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് പിഎസ്ജി താരം ലയണൽ മെസ്സി. ക്ലബ് രണ്ടാഴ്ച വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് അർജന്റീന സൂപ്പർ താരത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ‘‘മത്സരശേഷം പതിവു പോലെ അവധിയുണ്ട് എന്നു കരുതിയാണ് ഞാൻ പോയത്. നേരത്തെ ഒരു വട്ടം മാറ്റി വച്ചതിനാൽ ഈ സൗദി പര്യടനം ഒരിക്കൽകൂടി മാറ്റാനുമായില്ല. എന്റെ ടീം അംഗങ്ങളോട് ഞാൻ മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു. ക്ലബ്ബിന്റെ തുടർ‌ നടപടികൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു..’’– ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ മെസ്സി പറഞ്ഞു.



അതേ സമയം മത്സരവിലക്ക് തീർന്നതിനു ശേഷം അർജന്റീന താരം ലയണൽ മെസ്സിയുമായി സംസാരിക്കുമെന്ന് പിഎസ്ജി കോച്ച് ക്രിസ്റ്റഫർ ഗാൽറ്റിയർ പറഞ്ഞു. ക്ലബ്ബിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ തനിക്കു പങ്കില്ലെന്നും വിലക്കിന്റെ കാര്യം തന്നെ അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും ഗാൽറ്റിയർ പറഞ്ഞു. മെസ്സിയുടെ വിലക്കിന്റെ കാലാവധി ഔദ്യോഗികമായി ക്ലബ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും രണ്ടാഴ്ച എന്നാണ് ഫ്രഞ്ച് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതോടെ 2 മത്സരങ്ങളാണ് മെസ്സിക്ക് നഷ്ടമാവുക. സീസണിൽ 5 മത്സരങ്ങൾ ശേഷിക്കെ, ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് പിഎസ്ജിക്ക് 5 പോയിന്റ് ലീഡുണ്ട്. ഈ സീസണിനു ശേഷം മെസ്സി പിഎസ്ജി വിടുമെന്ന് താരത്തിന്റെ പിതാവും ഏജന്റുമായ ഹോർഹെ മെസ്സി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary : I apologize to my teammates: Lionel Messi releases video after getting suspended by Paris Saint Germain