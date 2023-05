‘സന്നാഹ’ത്തിൽ പാസായി മാഞ്ചസ്റ്റർ; റയൽ,ദേ സിറ്റി!

ലണ്ടൻ ∙ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് സെമിഫൈനലിൽ റയൽ മഡ്രിഡിനെ നേരിടുന്നതിനു മുൻപുള്ള ‘സന്നാഹ’ത്തിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി പാസായി– അൽപം നെഞ്ചിടിപ്പോടെ! ലീഡ്സ് യുണൈറ്റഡാണ് പ്രിമിയർ ലീഗിൽ കിരീടത്തിലേക്കു കുതിക്കുന്ന പെപ് ഗ്വാർഡിയോളയുടെ ക്ലബ്ബിനെ ഒന്ന് ‘ഉണർത്തി’ വിട്ടത്. സ്വന്തം മൈതാനമായ ഇത്തിഹാദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 19, 27 മിനിറ്റുകളിലായി ഇൽകായ് ഗുണ്ടോവൻ നേടിയ 2 ഗോളിലാണ് സിറ്റിയുടെ ജയം (2–1). 85–ാം മിനിറ്റിൽ ഒരു ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ച് സിറ്റിയെ ലീഡ്സ് വിറപ്പിച്ചു. ഹാട്രിക് തികയ്ക്കാൻ കിട്ടിയ പെനൽറ്റി കിക്ക് ഗുണ്ടോവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

ജയത്തോടെ പ്രിമിയർ ലീഗിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് സിറ്റിക്ക് 4 പോയിന്റ് ലീഡായി. 4 വീതം മത്സരങ്ങൾ ശേഷിക്കെ സിറ്റി–82, ആർസനൽ–78 എന്നിങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ് നില. കിരീടം കയ്യകലത്താണെങ്കിലും ഇനി 2 ദിവസം സിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധ മറ്റൊരു സൂപ്പർ പോരാട്ടത്തിലാണ്. ചാംപ്യൻസ് ലീഗിൽ സെമിഫൈനലിൽ റയലിനെതിരെയുള്ള ആദ്യപാദം. നാളെ റയലിന്റെ മൈതാനമായ സാന്തിയാഗോ ബെർണബ്യൂവിലാണ് മത്സരം.



പ്രിമിയർ ലീഗിലെ മറ്റു മത്സരങ്ങളിൽ ചെൽസി 3–1ന് ബോൺമത്തിനെ തോൽപിച്ചു. ഫ്രാങ്ക് ലാംപാഡ് പരിശീലക സ്ഥാനത്തു തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം ചെൽസിയുടെ ആദ്യ ജയമാണിത്. ടോട്ടനം ക്രിസ്റ്റൽ പാലസിനെ 1–0നു തോൽപിച്ച മത്സരത്തിൽ ഗോളടിച്ചതോടെ ഹാരി കെയ്ൻ വെയ്ൻ റൂണിയെ മറികടന്ന് പ്രിമിയർ ലീഗിലെ എക്കാലത്തെയും ടോപ് സ്കോറർമാരിൽ രണ്ടാമനായി. അലൻ ഷിയറർ (260) മാത്രമാണ് കെയ്നിനു (209) മുന്നിലുള്ളത്. 13–ാം മിനിറ്റിൽ മുഹമ്മദ് സലാ നേടിയ ഗോളിൽ ലിവർപൂൾ ബ്രെന്റ്ഫോഡിനെ തോൽപിച്ചു.

പെപ് ഗ്വാർഡിയോള

പെനൽറ്റി ദാനം; ഹാളണ്ടിനെ വിമർശിച്ച് പെപ് ഗ്വാർഡിയോള

ലീഡ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ടീമിനു കിട്ടിയ പെനൽറ്റി കിക്ക് സഹതാരം ഇൽകായ് ഗുണ്ടോവനു നൽകിയ എർലിങ് ഹാളണ്ടിനെ വിമർശിച്ച് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി പരിശീലകൻ പെപ് ഗ്വാർഡിയോള. 83–ാം മിനിറ്റിൽ സിറ്റി 2–0നു മുന്നിൽ നിൽക്കെ കിട്ടിയ പെനൽറ്റിയാണ് ഹാളണ്ട് ഗുണ്ടോവനു നൽകിയത്. 2 ഗോളടിച്ച ഗുണ്ടോവന് ഹാട്രിക് തികയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത്. ഗുണ്ടോവന്റെ കിക്ക് ലീഡ്സ് ഗോൾകീപ്പർ ജോയൽ റോബ്‌ൽസ് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ‘ഹാട്രിക് നല്ലതു തന്നെ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ റിസ്ക് എടുക്കരുത്..’’– ഗ്വാർഡിയോള പറഞ്ഞു.

