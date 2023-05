പകരം ഇറങ്ങാൻ വിസമ്മതിച്ച് കളിക്കാരന്‍, പിന്നാലെ കാണാതായി; ഫോണിലും കിട്ടുന്നില്ല

കെയ്റോ ∙ ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി ഇറങ്ങാൻ വിസമ്മതിച്ച കളിക്കാരനെ പിന്നാലെ കാണാതായി. ഈജിപ്തിലാണ് കൗതുകകരമായ സംഭവം. ഈജിപ്ഷ്യൻ ക്ലബ് ഇഎൻപിപിഐയുടെ ബുർക്കിന ഫാസോ വിങ്ങർ എറിക് ട്രവോറിനെയാണ് മൈതാനം വിട്ടതിനു പിന്നാലെ കാണാതായത്.

ഏപ്രിൽ 18ന് അസ്വാൻ ക്ലബ്ബിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിനിടെയാണ് ട്രവോർ മൈതാനം വിട്ടത്. പിന്നീട് നേരിട്ടോ ഫോണിലോ ക്ലബ്ബിന് താരത്തെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴി‍ഞ്ഞിട്ടില്ല. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും വിവരം കിട്ടിയില്ല.

ഈജിപ്ഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനെ വിവരം അറിയിച്ചതായി ക്ലബ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.



