അൽ ഹിലാലിലെത്തിയാൽ മെസ്സി ഒറ്റയ്ക്കാകില്ല, ബാർസയിലെ സൂപ്പർ താരം സൗദിയിലേക്ക്?

ബാർസിലോന∙ സീസണിന്റെ അവസാനത്തോടെ ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡർ സെർജിയോ ബുസ്കെറ്റ്സ് (34) ബാർസിലോന വിടുമെന്ന് ക്ലബ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ക്ലബ് ഫുട്ബോളിൽ കഴിഞ്ഞ 18 വർഷമായി ബാർസയ്ക്കൊപ്പമായിരുന്ന താരത്തിന്റെ തുടക്കം 2005ൽ ബാർസ യൂത്ത് ടീമിലൂടെയായിരുന്നു.

2008ൽ സീനിയർ ടീമിലെത്തി. ബാർസയ്ക്കു വേണ്ടി 700 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ബുസ്കെറ്റ്സ്, 8 ലാലിഗ കിരീടങ്ങളിലും 3 ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് കിരീട നേട്ടങ്ങളിലും പങ്കാളിയായി. സ്പാനിഷ് താരമായ ബുസ്കെറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ വർഷം രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിൽ നിന്നു വിരമിച്ചിരുന്നു. ബാർസ– റയൽ മഡ്രിഡ് എൽ ക്ലാസിക്കോ മത്സരങ്ങളിൽ കൂടുതൽ തവണ കളിച്ച താരം (48 മത്സരങ്ങൾ) എന്ന റെക്കോർഡ് ബുസ്കെറ്റ്സിന്റെ പേരിലാണ്.



അതിനിടെ സൗദി ക്ലബ്ബായ അൽ ഹിലാലിലേക്ക് ചേക്കേറാനാണ് ബാർസ വിടുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അർജന്റീന താരം ലയണൽ മെസ്സിയും അൽ ഹിലാലുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ടതായി സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ബാർസിലോനയിൽ സഹതാരങ്ങളായിരുന്ന മെസ്സിയും ബുസ്കെറ്റ്സും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുമാണ്.

