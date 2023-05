ചെൽസിയുടെ പരിശീലകനാവാൻ പോച്ചെറ്റിനോ

ലണ്ടൻ ∙ ചെൽസി ക്ലബ്ബിന്റെ പുതിയ പരിശീലകനായി മൗറീഷ്യോ പോച്ചെറ്റിനോ വരുന്നു. ഈ സീസൺ തീർന്നയുടൻ അർജന്റീനക്കാരൻ പോച്ചെറ്റിനോ ചുമതലയേൽക്കും. ഇടക്കാല പരിശീലകൻ ഫ്രാങ്ക് ലാംപാഡിന്റെ പിൻഗാമിയായാണ് പോച്ചെറ്റിനോ എത്തുന്നത്.

ലാംപാഡിനു കീഴിൽ ഇതുവരെ കളിച്ച 8 മത്സരങ്ങളിൽ ആറിലും തോറ്റ ചെൽസി നിലവിൽ പ്രിമിയർ ലീഗ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ 10–ാം സ്ഥാനത്താണ്. അൻപത്തിയൊന്നുകാരനായ പോച്ചെറ്റിനോ ടോട്ടനം ഹോട്സ്പർ, പിഎസ്ജി ക്ലബ്ബുകളെ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Chelsea agree deal for Mauricio Pochettino to become manager