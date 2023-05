ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ കിറ്റ്മാൻ; ബസിലേക്കു ക്ഷണിച്ച് ചാവി

ബാർസിലോന ∙ നഗരവീഥികളിൽ ആരവം മുഴക്കി നിന്ന മുക്കാൽ ലക്ഷത്തിലേറെ ആരാധകരിൽ നിന്ന് ബാർസിലോന കോച്ച് ചാവി ഹെർണാണ്ടസ് ആ മുഖം തിരിച്ചറിഞ്ഞു: മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടോളം ക്ലബ്ബിന്റെ കിറ്റ്മാൻ ആയിരുന്ന ടെക്സിമ കോർബെല്ല!

ലാ ലിഗ കീരീടനേട്ടത്തിലൂടെ പ്രതാപകാലത്തെ തിരിച്ചു വിളിച്ച പോലെ ചാവി കോർബല്ലയെയും ബസിലേക്കു ക്ഷണിച്ചു. ഒരു കാറിന് അരികെ കൈവീശി നിൽക്കുകയായിരുന്ന കോർബെല്ല അതു നിരസിച്ചെങ്കിലും ബാർസിലോനയുടെ വിക്ടറി പരേഡിൽനിന്നുള്ള ഹൃദയസ്പർശിയായ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി അത്.

വനിതാ, പുരുഷ ടീമുകളുടെ വിക്ടറി പരേഡ് ഒന്നിച്ചാണ് ബാർസ നടത്തിയത്. അലക്സിയ പ്യുട്ടയാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വനിതാ ടീം നേരത്തേ തന്നെ സ്പാനിഷ് കിരീടം നേടിയിരുന്നു. വനിതാ ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിലുമെത്തിയിട്ടുണ്ട് ടീം.

സെർജിയോ ബുസ്കെറ്റ്സ് ക്യാപ്റ്റനായ പുരുഷ ടീം ഞായറാഴ്ച രാത്രി എസ്പന്യോളിനെ 4–2നു തോൽപിച്ചാണ് കിരീടം ഉറപ്പിച്ചത്. ‘ഒന്നിച്ചു കളിക്കാം, ഒന്നിച്ചു ജയിക്കാം’ എന്നെഴുതിയ ടീ ഷർട്ടുമണിഞ്ഞാണ് വനിതാ ടീം പരേഡിൽ പങ്കെടുത്തത്. പുരുഷ ടീമിന്റെ ജഴ്സിയിൽ എഴുതിയതിങ്ങനെ: ‘ലാ ലിഗ നമ്മുടേതാണ്. ഭാവിയും..’ കാറ്റലോണിയൻ തലസ്ഥാന നഗരത്തെ ആഹ്ലാദാരവങ്ങളാൽ നിറച്ച പരേഡ് നീണ്ടു നിന്നത് മൂന്നു മണിക്കൂറിലേറെ.

