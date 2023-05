ബാർസ ആഘോഷത്തിനിടെ മൈതാനം കയ്യേറി എസ്പന്യോൾ ആരാധകർ; ഓടിരക്ഷപെട്ട് താരങ്ങൾ

കോർണെല്ല ∙ ലാ ലിഗ കിരീടമുറപ്പിച്ച ബാർസിലോന താരങ്ങളുടെ വിജയാഘോഷത്തിനിടെ മൈതാനം കയ്യേറി എസ്പന്യോൾ ആരാധകർ. മത്സരശേഷം ബാർസ താരങ്ങൾ പാട്ടു പാടി നൃത്തം വയ്ക്കുന്നതിനിടെയാണ് എസ്പന്യോൾ ആരാധകർ കൂട്ടത്തോടെ മൈതാനത്തേക്ക് ഇരച്ച കയറിയത്.

ഇതോടെ കളിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ മൈതാനം വിട്ട് ഡ്രസ്സിങ് റൂമിലേക്കോടി. ടണലിനു മുന്നിൽ സുരക്ഷാവലയം തീർത്താണ് പൊലീസ് കളിക്കാരെ അപകടത്തിൽ നിന്നു കാത്തത്. ആരാധകർ ഗാലറിയിലെ കസേരകൾ ഉൾപ്പെടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു നശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ആർക്കും ഗുരുതരമായ പരുക്കില്ല.



