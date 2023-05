പാക്കിസ്ഥാൻ ടീം ഇന്ത്യയിലേക്കു വരും, ഇരു ടീമുകളും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ; സാഫ് പോരാട്ടം ബെംഗളൂരുവിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ സാഫ് കപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാന്‍ പോരാട്ടം. അതിഥേയരായ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും എ ഗ്രൂപ്പിലാണു കളിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളായ കുവൈറ്റും നേപ്പാളും എ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. ബി ഗ്രൂപ്പിൽ ക്ഷണിതാക്കളായ ലെബനൻ, മാലദ്വീപ്, ഭൂട്ടാൻ, ബംഗ്ലദേശ് ടീമുകളും കളിക്കും. ബുധനാഴ്ച ന്യൂഡൽ‌ഹിയിലാണ് സാഫ് കപ്പിനുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ജൂൺ 21 മുതൽ ജൂലൈ നാലുവരെ ബെംഗളൂരുവിലാണ് സാഫ് കപ്പ് നടക്കുന്നത്.

ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളായി ലെബനനും കുവൈറ്റും കൂടി പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ‌ പോരാട്ടവീര്യം വര്‍ധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണു സംഘാടകർ. ഫിഫ സസ്പെൻഷൻ നേരിടുന്ന ശ്രീലങ്ക സാഫ് കപ്പിൽ കളിക്കില്ല. സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷന്റെ ഭാഗമായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും കളിക്കാനില്ല.

ഫുട്ബോളിൽ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ഇതുവരെ 32 തവണയാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ‌ 19 ഉം ഇന്ത്യ വിജയിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാന് അഞ്ചുവട്ടം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കാനായത്. 2018 സാഫ് ചാംപ്യൻഷിപ്പിലാണ് ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും ഒടുവിൽ നേർക്കുനേർ വന്നത്. ആ മത്സരത്തിൽ 3–1ന് ഇന്ത്യയ്ക്കായിരുന്നു വിജയം. 2021 സാഫ് കപ്പ് ഫൈനലിൽ നേപ്പാളിനെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്നു ഗോളുകൾക്കു കീഴടക്കിയാണ് ഇന്ത്യ എട്ടാം കിരീടം ഉയർത്തിയത്. 2010ൽ ഇന്ത്യയും കുവൈറ്റും സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ കളിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യ 9–1ന് തോറ്റിരുന്നു.

English Summary: India Drawn in Same Group as Pakistan for 2023 SAFF Championship