അതിവേഗം, സ്ട്രൈക്കറായും വിങ്ങറായും കളിക്കും സത്തിരിയോ; പണി തുടങ്ങി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്

കൊച്ചി∙ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ അർജന്റീന താരം സെർജിയോ അഗ്യൂറോയെന്നു തോന്നിപ്പിക്കുന്നൊരു ഫോർവേ‍ഡിനെ സ്വന്തമാക്കി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഞെട്ടിച്ചതു സ്വന്തം ആരാധകരെത്തന്നെയാണ്. ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം ജോഷ്വ സത്തിരിയോ ടീമിലേക്കു വന്നേക്കുമെന്ന് സൂചനകളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ടീമൊരുക്കത്തിൽ ഇതുപോലൊരു വേഗം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇതിനു മുൻപ് കണ്ടിട്ടില്ല. ട്രാൻസ്ഫർ വിപണി അവസാനിക്കാൻ നേരത്തൊരു വാങ്ങലായിരുന്നു ഇതുവരെ. ആ പതിവിനു വിരുദ്ധമായി ഈ നീക്കം.



പ്രതിരോധത്തിലും മധ്യത്തിലും ആക്രമണത്തിലും ടീമിന്റെ ‘കോർ’ എന്നു പറയാവുന്ന താരങ്ങളെ നിലനിർത്തിയാണ് ഇത്തവണ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരുക്കം. അതും പതിവില്ലാത്തൊരു കാര്യം. പ്ലേമേക്കർ അഡ്രിയൻ ലൂണയും മുഖ്യ സ്ട്രൈക്കർ ദിമിത്രിയോസ് ഡയമന്റകോസും പ്രതിരോധത്തിൽ മാർക്കോ ലെസ്കോവിച്ചും തുടരുന്ന ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഗെയിം പ്ലാനിലെ നിർണായക സാന്നിധ്യമാകാൻ പോന്ന കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണു പുതിയ താരം ജോഷ്വ സത്തിരിയോ.

നിലവാരമേറെയുള്ള ഓസ്ട്രേലിയൻ എ ലീഗിലെ ന്യൂകാസിൽ ജെറ്റ്സ് ക്ലബ്ബിൽ നിന്നാണു ജോഷ്വയുടെ വരവ്. ഇരുപത്തേഴുകാരനെ സ്വന്തമാക്കാൻ മുടക്കിയ തുക ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സീനിയർ തലത്തിൽ 180 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നു 31 ഗോളും 10 അസിസ്റ്റുമുള്ള സത്തിരിയോ വെസ്റ്റേൺ സിഡ്നി വാണ്ടറേഴ്സിന്റെ എഎഫ്സി ചാംപ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടനേട്ടത്തിലും പങ്കാളിയാണ്.

മധ്യനിരയിലെ മുൻതൂക്കം മുന്നേറ്റത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കാതെ പോയതായിരുന്നു മുൻ സീസണിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പോരായ്മകളിലൊന്ന്. വിദേശ നിരയിലെ ആദ്യ വാങ്ങൽതന്നെ അതിനു പരിഹാരം തേടലാണ്. സ്ട്രൈക്കറായും വിങ്ങറായും കളിക്കാൻ മികവുണ്ട് സത്തിരിയോയ്ക്ക്. അതിവേഗക്കാരനായ സത്തിരിയോ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കങ്ങളുമായി ഫൈനൽ തേഡിൽ എതിരാളികൾക്കു തലവേദന തീർക്കും. ഇരുവിങ്ങുകളിലും മികവ് പുലർത്തുന്ന താരത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനു പുതിയ സാധ്യതകൾ കൂടി തുറന്നുതരും.

English Summary: Joshua Satiriou is the new striker for Kerala Blasters