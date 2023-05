റയലിൽ തുടരും: ആഞ്ചലോട്ടി

മഡ്രിഡ് ∙ സ്പാനിഷ് ക്ലബ് റയൽ മഡ്രിഡിന്റെ പരിശീലകസ്ഥാനത്ത് 2024 വരെ തുടരുമെന്ന് കാർലോ ആഞ്ചലോട്ടി. റയൽ വിട്ട് ബ്രസീൽ ദേശീയ ടീമിന്റെ പരിശീലകനാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തള്ളിയാണ് ആഞ്ചലോട്ടിയുടെ ഉറപ്പ്. അറുപത്തിമൂന്നുകാരനായ ആഞ്ചലോട്ടിക്ക് 2024 വരെ റയലുമായി കരാറുണ്ട്. 2015ൽ പരിശീലകനായിരിക്കെ കരാർ തീരും മുൻപേ റയൽ ആഞ്ചലോട്ടിയെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു. ഇത്തവണ ലാ ലിഗയും ചാംപ്യൻസ് ലീഗും റയലിനു നേടാനായില്ല.



English Summary: Carlo Ancelotti will continue as coach of Real Madrid