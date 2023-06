അണ്ടർ 20 ലോകകപ്പ്: ദക്ഷിണ കൊറിയയും യുറഗ്വായും സെമി ഫൈനലിൽ

ബ്യൂനസ് ഐറിസ് ∙ യുറഗ്വായും ദക്ഷിണ കൊറിയയും അണ്ടർ 20 ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ സെമിയിൽ കടന്നു. യുഎസ്എയെ 2–0ന് തോ‍ൽപിച്ചാണ് യുറഗ്വായ് സെമിയിലെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ അണ്ടർ 20 ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ യുക്രെയ്നോടു തോറ്റു 2–ാം സ്ഥാനക്കാരായ ദക്ഷിണ കൊറിയ എക്സ്ട്രാ ടൈം ഗോളിൽ നൈജീരിയയെ തോൽപിച്ചു.



